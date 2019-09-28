Можно, но осторожно. МЧС опровергло свое заявление о запрете курения на балконах

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МЧС в субботу разъяснило новые требования пожарной безопасности, запрещающие "открытое горение" на балконах и лоджиях. Изменения вступят в силу 1 октября.

В четверг пресс-служба МЧС заявила, что новое постановление правительства запрещает курить и жарить шашлыки на балконе.

"Курение на балконе подпадает под категорию "открытого горения", соответственно, оно тоже будет запрещено", - уточнили в МЧС.

Заявление ведомства вызвало гневную реакцию в обществе. Новую меру пришлось комментировать даже Кремлю: "Мы знаем, сколько возникает пожаров, многие из них имеют весьма трагические последствия и общественной резонанс. Поэтому любая спасенная жизнь оправдывает подобные решения", - сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков журналистам.

Однако в субботу МЧС выпустило новые разъяснения, согласно которым курение на балконах по-прежнему возможно, однако надо подходить к этому со всей ответственностью.

"МЧС формирует культуру потребления табака. Постановление не запрещает курение на балконах, если оно не создает угрозы пожарной безопасности", - цитирует Интерфакс заявление пресс-службы.

Что входит в новые правила?

О том, что правительство утвердило изменения в правила противопожарного режима, стало известно 26 сентября.

"Законом запрещено использование открытого огня на балконах и лоджиях квартир, в жилых комнатах общежитий и номерах гостиниц", - цитировал ТАСС заявление МЧС.

Кроме того, правилами установлены и новые требования к обеспечению пожарной безопасности медицинских учреждений и кинотеатров. Так, кинотеатры обязали перед сеансами информировать зрителей о действиях в случае пожара. Что касается больниц, то теперь палаты для детей и тяжелобольных будут размещаться преимущественно на первых этажах.

По новому закону предусматривается наказание в виде предупреждений и штрафов в размере от 3 до 5 тыс. рублей, однако, как пояснили в МЧС, к ответственности будут привлекаться те курильщики, чье курение повлекло за собой возгорание.

Согласно данным, опубликованным в четверг на портале государственной статистики, почти треть пожаров в России происходит в результате неосторожного обращения с огнем.

С 2014 года курение запрещено в подъездах жилых домов.