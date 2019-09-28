Правообладатель иллюстрации Avalon Image caption В новых сериях шоу появятся Трамп и Путин

Сатирическое кукольное шоу Spitting Image возвращается на британские экраны. Последний его выпуск показали 23 года назад.

В новых сериях программы появятся Дональд Трамп и Владимир Путин. Один из создателей шоу, Роджер Лоу, называет программу "сатирой на службе у общества". "Ситуация в мире довольно хаотичная, и мне кажется, это лучше, чем кричать на телевизор", - говорит он.

Пилотная серия шоу уже отснята. В интернете появились первые фотографии кукол политиков.

Среди них - герцогиня Сассекская Меган в блестящем топе с надписью "Принцесса" и Владимир Путин с татуировкой "Бандитская жизнь" на животе.

Правообладатель иллюстрации Avalon Image caption Пока непонятно, будут ли Меган и Гарри постоянными героями шоу

Шоу Spitting Image впервые появилось на британских экранах в 1984 году. В те годы предметом сатиры становились в основном рядовые британские политики. Однако теперь концепция изменилась, и героями станут всемирно известные люди.

Роджер Лоу уже объявил, что одним из персонажей будет президент США Дональд Трамп, который, по его словам, "сам является сатирой".

В шоу подтвердили свое участие пародист Люк Кемпнер и карикатурист Адриан Тил, разработавший дизайн кукол.

Шоу Spitting Image выходило 12 лет, с 1984 по 1996 годы. После его снятия с эфира Роджер Лоу подарил все сценарии, рисунки и записи программы Кембриджскому университету.

Правообладатель иллюстрации Avalon Image caption Американский рэпер Канье Уэст и основатель Facebook Марк Цукерберг тоже появятся в новом шоу

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