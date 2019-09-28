Британский аналог шоу "Куклы" вернется на экраны. У куклы Путина татуировка на животе
Сатирическое кукольное шоу Spitting Image возвращается на британские экраны. Последний его выпуск показали 23 года назад.
В новых сериях программы появятся Дональд Трамп и Владимир Путин. Один из создателей шоу, Роджер Лоу, называет программу "сатирой на службе у общества". "Ситуация в мире довольно хаотичная, и мне кажется, это лучше, чем кричать на телевизор", - говорит он.
Пилотная серия шоу уже отснята. В интернете появились первые фотографии кукол политиков.
Среди них - герцогиня Сассекская Меган в блестящем топе с надписью "Принцесса" и Владимир Путин с татуировкой "Бандитская жизнь" на животе.
Шоу Spitting Image впервые появилось на британских экранах в 1984 году. В те годы предметом сатиры становились в основном рядовые британские политики. Однако теперь концепция изменилась, и героями станут всемирно известные люди.
Роджер Лоу уже объявил, что одним из персонажей будет президент США Дональд Трамп, который, по его словам, "сам является сатирой".
В шоу подтвердили свое участие пародист Люк Кемпнер и карикатурист Адриан Тил, разработавший дизайн кукол.
Шоу Spitting Image выходило 12 лет, с 1984 по 1996 годы. После его снятия с эфира Роджер Лоу подарил все сценарии, рисунки и записи программы Кембриджскому университету.
Шоу, которое било в цель - и аудиторию в 15 миллионов
- Spitting Image создали карикатуристы Питер Флак, Роджер Лоу и Мартин Лэмби-Нэрн
- На пике популярности шоу его аудитория составляла 15 миллионов зрителей
- Spitting Image девять раз выдвигалось и дважды побеждало на премии Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) и четыре раза номинировалось на премию "Эмми"
- В передаче успели высмеять большую часть министров из кабинета Маргарет Тэтчер
- Михаил Горбачев изображался с серпом и молотом на лбу вместо знаменитого родимого пятна
- Передача была прекращена в 1996 году из-за падения рейтинга