Полеты на Марс. Илон Маск обещает вывести Starship на орбиту уже через полгода

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Глава компании SpaceX, американский бизнесмен и изобретатель Илон Маск пообещал, что его ракетный корабль Starship должен выйти на околоземную орбиту уже через полгода, а впоследствии полететь и на Марс.

Маск показал макет прототипа корабля на испытательном полигоне компании в Бока-Чика в штате Техас. По словам Маска, в ближайшие месяцы планируется серия его полетных испытаний, в результате которых корабль должен достичь высоты около 20 км, а затем выйти на низкую орбиту.

Макет корабля, представленный на презентации, указывает, что он будет иметь длину в 50 метров и диаметр в 9 метров, а его грузоподъемность в конечном итоге составит 150 тонн.

Для запуска корабля на орбиту создается новая ракета-носитель под названием Falcon Super Heavy длиной в 68 метром и диаметром в 9 метров.

Эта ракета может оснащаться разными комбинациями двигателей марки Raptor, от 24 до 37 в зависимости от выполняемой задачи.

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Несколько раз за время презентации Маск повторил, что его конечной целью является заселение человеком иных планет.

Ранее он не раз заявлял, что корабль такого типа будет использован для доставки на Марс 1 тысяч колонистов, которые будут создавать там первое поселение.

Но еще до этого Маск обещал полеты к Луне и облеты её на том же корабле с туристами на борту.

Эти планы встретили дружную критику экспертов, большинство которых считают их фантастикой.

Однако один из крупнейших заказчиков компании SpaceX, американское космическое агентство НАСА призывает компанию сосредоточить все усилия на завершении создания пилотируемого корабля Crew Dragon для доставки экипажей на борт МКС. Этот проект неоднократно задерживался в результате технических сбоев, последний из которых произошел в начале этого года.

В пятницу напряженные отношения между НАСА и компанией Маска выявились в твите главного администратора НАСА Джима Брайденстина, который написал, что хотя он приветствует презентацию Маска, он должен отметить, что программа НАСА по созданию частного космического корабля отстает на годы от намеченных сроков.

"НАСА ожидает, что компания проявит такую же степень энтузиазма к проекту, в который вложены немалые средства американских налогоплательщиков, - написал Брайденстин. - Ему уже пора начинать приносить плоды".

В субботу Маск отреагировал на это замечание, заявив, что менее 5% сотрудников его компании работают над проектом Starship.

"Я хотел бы навести ясность - подавляющая часть наших ресурсов сосредоточена в проектах Falcon и Dragon, особенно корабля Crew Dragon", - заявил Илон Маск.