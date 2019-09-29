Главный тренер "Спартака" подал в отставку. Фанаты клуба проводили его матом

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После четвертого поражения подряд в матчах российской Премьер-лиги главный тренер московского "Спартака" Олег Кононов подал в отставку, и она была принята руководством клуба.

На официальной странице клуба в "Твиттере" говорится, что отставка Кононова связана с неудовлетворительными результатами команды.

Олег Кононов был назначен главным тренером "Спартака" в ноябре 2018 года, сменив на этом посту итальянского специалиста Массимо Карреру.

В воскресенье после поражения в матче 11 тура против "Оренбурга" (1:2) болельщики "Спартака" на трибунах скандировали кричалки с ненормативной лексикой в адрес Кононова и требовали вернуть в клуб Карреру, при котором красно-белые впервые с 2001 года стали чемпионами России.

Болельщики "Спартака" были настолько возмущены происходящим, что аплодировали голам оренбуржцев. Российские издания сообщают, что ни один из представителей "Спартака" не пришел на пресс-конференцию после матча с "Оренбургом".

В этом матче у болельщиков и у специалистов много вопросов вызвало решение красно-белых по стартовому составу. На скамейке запасных остались сидеть самые результативные игроки Андрей Ещенко, Алекс Крал и Джордан Ларссон, а лидеры команды Андре Шюррле и Самюэль Жиго вообще не были заявлены на матч.

В результате по итогам всех сыгранных в этом сезоне матчей Премьер-лиги, "Спартак" набрал лишь 14 очков и занял девятое место. Это худший показатель клуба с 2003 года. Клуб также вылетел из квалификационной стадии Лиги Европы, уступив португальской "Браге".

"Рано или поздно отставка Кононова должна была произойти. Удивляться не стоит, будь это Кононов или кто-то другой. Результат у команды отсутствует. Другое дело - руководство ему доверяло. Видимо, лопнуло у них терпение, так как даже "Оренбургу" проиграли, который на последних местах шёл", - цитирует бывшего игрока столичного "Спартака" Александра Мостового издание "Чемпионат".

По мнению Мостового, для команды будет лучше, если должность следующего главного тренера клуба займет иностранец.

До прихода в "Спартак" Олег Кононов тренировал клубы "Краснодар" и львовские "Карпаты" и с обоими добивался весьма высоких результатов.