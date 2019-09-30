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"Отпускай!" Массовая акция в Москве

Воскресная акция оппозиции на проспекте Сахарова в Москве собрала по меньшей мере 20 тыс. человек. Формально это был самый массовый митинг в поддержку политзаключенных в России.

Он был согласован с мэрией столицы, до этого долго отказывавшей в проведении протестных акций в центре города.

Подробности - в нашем материале.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Бывший прокурор Украины Юрий Луценко: против Байдена у меня ничего нет

Демократы копают под Трампа

Бывший прокурор Украины Юрий Луценко заявил Би-би-си, что у Киева нет причин расследовать дела политического конкурента Трампа Джо Байдена. Если и вести такое расследование, считает Луценко, оно должно инициироваться в США.

Газета Los Angeles Times пишет, что, по словам Луценко, ему приходилось отбиваться от личного адвоката Трампа Рудольфа Джулиани, неоднократно требовавшего начать расследование в отношении Джо Байдена и его сына.

Тем временем, демократы в конгрессе США пытаются получить доступ к записям бесед Трампа с Путиным и другими мировыми лидерами. Глава комитета палаты представителей по разведке Адам Шифф предположил, что Трамп в этих беседах мог поставить под угрозу национальную безопасность страны.

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Курц снова выиграл

На парламентских выборах в Австрии побеждает партия бывшего канцлера Себастьяна Курца. Как сообщает МВД страны, его консервативная Народная партия набирает 38,4% голосов.

Досрочные выборы были назначены из-за того, что парламент вынес вотум недоверия Курцу и его правительству. Причиной послужил скандал с видеозаписью, на которой бывший вице-канцлер Хайнц-Кристиан Штрахе вел сомнительные переговоры с неизвестной женщиной. Австрийские СМИ называли ее россиянкой.

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"О, боже, он и со мной это сделал"

Журналистка Sunday Times Шарлотт Эдвардс заявила, что нынешний британский премьер Борис Джонсон в 1999 году на званом обеде в редакции журнала Spectator положил ей под столом руку на бедро и сжал его так сильно, что она выпрямилась от неожиданности.

Об этом пишет Guardian. Борис Джонсон тогда работал главным редактором Spectator.

Как утверждает Шарлотт Эдвардс, Джонсон приставал тогда и к женщине, сидевшей по другую сторону от него. "О, боже, он и со мной это сделал", - вспоминает Эдвардс слова той женщины.

Даунинг-стрит назвала эти утверждения беспочвенными. Борис Джонсон их категорически отрицает.

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Королева выясняла, как уволить премьера

Незадолго до того, как Верховный суд объявил неправомочным решение Бориса Джонсона отправить парламент на долгий перерыв, королева Елизавета II выясняла, может ли она уволить премьер-министра, сообщил изданию i информированный источник.

По его словам, королева попросила помощников разъяснить ей, когда и при каких условиях у нее есть право отправить британского премьера в отставку, если он откажется уйти по своей воле. Подобное происходит впервые за все правление Елизаветы II.

При этом источник в Букингемском дворце подтвердил газете, что монарх не будет тут проявлять инициативу, вмешиваться, чтобы сместить действующего премьер-министра или советовать ему подать в отставку.

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Немецкие ультраправые вооружаются

Немецкие власти намерены расширить полномочия полиции из-за того. что в последнее время у ультраправых конфискуется все больше оружия, пишет Daily Telegraph.

В 2018 году в ходе расследования преступлений, совершенных ультраправыми, было конфисковано 1100 единиц оружия, на 60% больше, чем годом раньше.

По мнению эксперта по вопросам экстремизма Маттиаса Куента, ультраправые массово вооружаются. "Их цель - запугать общество и избавить его от этнических меньшинств", - говорит он.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Спикер парламента Джон Беркоу играет важную роль с нынешней политической ситуации

Члены кабинета в Манчестере. Но готовы лететь в Лондон

Сегодня в Лондоне соберутся представители лейбористов, либерал-демократов, Партии независимости Шотландии и некоторые независимые депутаты, чтобы обсудить, как предотвратить выход Великобритании из ЕС без договора, сообщает газета Daily Mail.

Чтобы не допустить свержения Бориса Джонсона, пишет газета, члены кабинета министров на всякий случай готовы в любой момент выехать в Лондон из Манчестера, где в понедельник продолжится конференция правящей Консервативной партии.

Тори опасаются, что спикер парламента Джон Беркоу даст депутатам возможность саботировать переговоры Джонсона с ЕС и в итоге вообще отменить "брексит".

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Юбилей в Пекине и резиновые пули в Гонконге

Накануне 70-летия образования Китайской народной республики ожидается продолжение протестов в Гонконге. Демонстранты планируют провести всеобщую забастовку и встать в живую цепь в районе Цзюлун, выражая протест против действий Китая.

Воскресная акция протеста вылилась в столкновения с полицией, примевшей слезоточивый газ, водометы и резиновые пули против демонстрантов.

Участники протестного движения хотят использовать годовщину образования КНР, которая отмечается 1 октября, как возможность выразить своем возмущение из-за растущего влияния Пекина на жизнь и политику в Гонконге.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Эдвин Дрейк первым в США смог обнаружить нефть посредством бурения

Хуан Пабло Перес Альфонсо, министр нефти Венесуэлы в начале 1960-х, называл нефть "экскрементами дьявола".

Почему обилие запасов нефти превращается для некоторых стран в проблему? Об этом рассказывает Тим Харфорд.

Правообладатель иллюстрации Sherele Moody Image caption Потрясение, которое испытала Шерель Муди, подтолкнуло ее к масштабному расследованию

Шерель Муди свое свободное время посвящает изучению насильственных смертей женщин и детей в Австралии.

Ее заставил этот делать собственный печальный опыт.

Media playback is unsupported on your device "Отпускай". Как прошел самый массовый митинг в поддержку политзаключенных

Дайджест подготовили Александр Баранов и Геннадий Алашеев, Би-би-си