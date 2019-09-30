Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Пожар начался в одном из контейнеров, в котором жили беженцы

По меньшей мере один человек погиб при пожаре в лагере беженцев "Мориа" на греческом острове Лесбос.

Местные власти сообщили о найденном обуглившемся теле женщины. По неподтвержденным сообщениям, также погиб ребенок.

В лагере начались протесты и беспорядки, и полиции пришлось применить слезоточивый газ, чтобы успокоить толпу.

Мигранты заявили, что пожарные приехали слишком поздно и якобы не торопились тушить огонь.

В лагере "Мориа" на острове Лесбос в палатках и морских контейнерах живет около 12 тыс. мигрантов.

Лагерь чрезвычайно перенаселен: официально он рассчитан всего на 3 тыс. человек.

Правообладатель иллюстрации AFP/Getty Images Image caption Полиция применила против мигрантов слезоточивый газ

В 2018 году Агентство по беженцам ООН призвало греческие власти перевезти ждущих решения о предоставлении убежища мигрантов с Лесбоса в другие места после того, как об ужасных условиях содержания мигрантов в лагере рассказала телепрограмма Би-би-си "Виктория Дербишир".

Остров Лесбос оказался наводнен мигрантами, и местные власти с огромным трудом справляются с расселением вновь прибывающих.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Озлобленные беженцы атаковали дома в лагере

В Греции в последние недели наблюдается заметный приток беженцев из соседней Турции.

Почти миллион мигрантов, среди которых было много бежавших от войны сирийцев, прибыли из Турции на греческие острова в 2015 году.