Мосгорсуд изменил приговор актеру Павлу Устинову. Он получил условный срок

Правообладатель иллюстрации Getty Images

Мосгорсуд изменил приговор актеру Павлу Устинову, осужденному на 3,5 года колонии общего режима по обвинению в применении насилия к сотруднику Росгвардии на протестной акции в Москве 3 августа, передает корреспондент Би-би-си из зала суда. Реальный срок лишения свободы ему заменили на условный.

Согласно пересмотренному вердикту, Устинов приговорен к одному году условно. В ходе рассмотрения апелляции суд согласился изменить категорию преступления, вменяемого обвиняемому, с тяжкого на средней тяжести.

При этом жалобы адвокатов, которые просили отменить приговор в связи с невиновностью их подзащитного, суд отклонил - актер все равно признан виновным. Защита осталась недовольна таким исходом и пообещала обжаловать и новое решение суда.

С таким же заявлением выступил и сам Устинов. Он сказал, что нормально относится к росгвардии, но считает действия ее сотрудников нарушением и будет добиваться своего оправдания.

Заседание началось с просмотра видеозаписей задержания Устинова, которые Мосгорсуд приобщил к делу. В ходе предыдущих процессов судья отказывался изучать видео с места задержания.

Согласно выводам экспертизы, подтверждений захвата Устиновым плеча сотрудника Росгвардии найдено не было, сообщила судья на заседании в понедельник.

Сотрудник Росгвардии Александр Лягин, проводивший задержание актера, заявил, что Устинов оказывал ему сопротивление, но при этом выступил против того, чтобы наказывать актера реальным тюремным сроком.

"Мы заприметили его в толпе. Он стоял перед входом [в метро]. Мало ли, какие действия он мог координировать в мобильном. Он выкрикивал лозунги, поэтому было принято решение его задержать", - разъяснил свои действия Лягин.

Росгвардеец также пожаловался на травлю и давление, с которыми он сталкивается в интернете.

"Не было экстремальной ситуации"

Адвокат Устинова Анатолий Кучерена подчеркивал, что Устинов не интересуется политикой и имеет безупречную репутацию. "Так сложилось, сложились обстоятельства, что он оказался там, где проходили митинги", - сказал он.

"Там не было экстремальной ситуации. Человек не совершил убийство, не наносил телесных повреждений, нож не доставал. Он не совершал действий, которые свидетельствовали о том, что его надо скрутить", - добавил адвокат.

Сам Устинов заявил, что уважает действия сотрудников Росгвардии и сам ранее служил там. Он в очередной раз подчеркнул, что не оказывал сопротивления правоохранителям.

"В данном случае нелепое стечение обстоятельств - я оказался там, где был какой-то митинг. В моей природе нет насилия. Я ничего не кричал. Как можно напасть на человека вот так?" - сказал Устинов.

Он также призвал не наказывать сотрудников Росгвардии за превышение полномочий, отметив, что "не хочет крови". В своем последнем слове актер попросил вынести ему оправдательный приговор и отменить решение суда первой инстанции.

Дело Павла Устинова

16 сентября Тверской суд Москвы приговорил Устинова к трем годам и шести месяцам лишения свободы по статье о причинении вреда здоровью представителя власти, опасного для его жизни (часть 2 статьи 318 УК РФ). По версии следствия, молодой человек оказывал активное сопротивление задерживающему его омоновцу и вывихнул тому плечо.

Сам Устинов вину не признавал и настаивал на том, что не участвовал в акции протеста и просто стоял в стороне с телефоном в руке, когда на накинулась группа росгвардейцев. Адвокаты Устинова утверждали, что на видеозаписях с места задержания отчетливо видно, что он не оказывает сопротивления стражам порядка.

Media playback is unsupported on your device Театр, Росгвардия, тюрьма. Сестра Павла Устинова - о его деле и приговоре

Приговор Устинову вызвал широкой общестенный резонанс. На оглашение приговора актеру пришел художественный руководитель театра "Сатирикон" Константин Райкин, десятки звезд российского кино присоединились к флешмобу в соцсетях с требованием освободить Устинова.

С осуждением приговора Устинову выступил и секретарь генерального совета "Единой России" Андрей Турчак.

20 сентября Мосгорсуд удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры и изменил меру пресечения Устинову с ареста на подписку о невыезде.