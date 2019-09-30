Правообладатель иллюстрации The Yongshan Police/ChinaNews Image caption Мужчину нашли спустя 17 лет поисков

Китайская полиция арестовала беглого преступника, который успешно скрывался целых 17 лет. Его убежище удалось обнаружить при помощи дронов.

63-летний мужчина, которого, по данным полиции, зовут Сун Цзян, был приговорен к тюремному заключению за торговлю женщинами и детьми, но сбежал из лагеря в 2002 году.

Все эти годы он жил в крошечной пещере и не общался с людьми.

Полиция Юньнаня получила информацию о местонахождении Суна в начале сентября, заявление об этом опубликовано на странице регионального управления полиции в соцсети WeChat.

Поиски привели сотрудников следственных органов в горы за родным городом Суна в провинции Юньнань на юго-западе Китая.

Правообладатель иллюстрации The Yongshan Police/ChinaNews Image caption Снимок с дрона помог обнаружить место, где прятался Сун Цзянь

Полицейские стали прочесывать местность, спустя какое-то время власти выделили для помощи дополнительные дроны.

В конце концов дроны обнаружили среди скальной породы, на крутом обрыве выкрашенную в синий цвет стальную пластину и следы мусора.

Полиция добиралась до этого места пешком и именно там обнаружила разыскиваемого в маленькой пещере, в которой он прятался годами. По словам полиции, он так долго жил один, что ему было трудно общаться с офицерами.

Сун пил воду из реки и использовал ветки, чтобы разжигать костер. Его отправили обратно в заключение.