Беглый преступник в Китае 17 лет прятался в пещере. Его нашли с помощью дронов
Китайская полиция арестовала беглого преступника, который успешно скрывался целых 17 лет. Его убежище удалось обнаружить при помощи дронов.
63-летний мужчина, которого, по данным полиции, зовут Сун Цзян, был приговорен к тюремному заключению за торговлю женщинами и детьми, но сбежал из лагеря в 2002 году.
Все эти годы он жил в крошечной пещере и не общался с людьми.
Полиция Юньнаня получила информацию о местонахождении Суна в начале сентября, заявление об этом опубликовано на странице регионального управления полиции в соцсети WeChat.
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Поиски привели сотрудников следственных органов в горы за родным городом Суна в провинции Юньнань на юго-западе Китая.
Полицейские стали прочесывать местность, спустя какое-то время власти выделили для помощи дополнительные дроны.
В конце концов дроны обнаружили среди скальной породы, на крутом обрыве выкрашенную в синий цвет стальную пластину и следы мусора.
Полиция добиралась до этого места пешком и именно там обнаружила разыскиваемого в маленькой пещере, в которой он прятался годами. По словам полиции, он так долго жил один, что ему было трудно общаться с офицерами.
Сун пил воду из реки и использовал ветки, чтобы разжигать костер. Его отправили обратно в заключение.