Похороны Жака Ширака: в Париж прибыли шейхи и президенты, включая Путина

  • 30 сентября 2019
Президент Франции Эммануэль Макрон Правообладатель иллюстрации Getty Images
Image caption Президент Франции Эммануэль Макрон

В Париже в церкви Сен-Сюльпис прошла поминальная служба по бывшему президенту Франции Жаку Шираку.

Жак Ширак умер 26 сентября в Париже в возрасте 86 лет.

кортеж Правообладатель иллюстрации Reuters
Image caption Траурный кортеж сопровождали мотоциклисты

Понедельник объявлен во Франции днем национального траура. На церемонии присутствуют президент Франции Эммануэль Макрон и иностранные лидеры - как бывшие, так и действующие.

гроб Правообладатель иллюстрации Reuters
Image caption Сегодня во Франции - день национального траура

Президент России Владимир Путин впервые за почти 20 лет своего пребывания у власти посетил похороны лидера иностранного государства.

Президент России Владимир Путин Правообладатель иллюстрации Getty Images
Image caption Президент России Владимир Путин
Бывший президент США Билл Клинтон Правообладатель иллюстрации Getty Images
Image caption Бывший президент США Билл Клинтон
Принц Монако Альбер II Правообладатель иллюстрации Getty Images
Image caption Принц Монако Альбер II
Наследный принц Марокко Мулай Хасан Правообладатель иллюстрации Getty Images
Image caption Наследный принц Марокко Мулай Хасан
Бывший президент Франции Николя Саркози и его жена Карла Бруни Правообладатель иллюстрации Getty Images
Image caption Бывший президент Франции Николя Саркози и его жена Карла Бруни
Вдовствующая императрица Ирана Фарах Пехлеви Правообладатель иллюстрации Getty Images
Image caption Вдовствующая императрица Ирана Фарах Пехлеви
Бывший президент Франции Франсуа Олланд Правообладатель иллюстрации Getty Images
Image caption Бывший президент Франции Франсуа Олланд

По желанию жены Жака Ширака его похоронят на кладбище Монпарнас рядом с дочерью Лоранс, умершей в 2016 году. Присутствовать при погребении будут только его близкие.

гроб Правообладатель иллюстрации Reuters
Image caption Гроб с телом бывшего президента накрыт национальным флагом Франции

Ширак занимал пост президента Франции с 1995 по 2007 год.

Внутри церкви Сен-Сюльпис Правообладатель иллюстрации Reuters
Image caption Поминальная служба в церкви Сен-Сюльпис

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