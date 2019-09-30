Похороны Жака Ширака: в Париж прибыли шейхи и президенты, включая Путина
В Париже в церкви Сен-Сюльпис прошла поминальная служба по бывшему президенту Франции Жаку Шираку.
Жак Ширак умер 26 сентября в Париже в возрасте 86 лет.
Понедельник объявлен во Франции днем национального траура. На церемонии присутствуют президент Франции Эммануэль Макрон и иностранные лидеры - как бывшие, так и действующие.
Президент России Владимир Путин впервые за почти 20 лет своего пребывания у власти посетил похороны лидера иностранного государства.
По желанию жены Жака Ширака его похоронят на кладбище Монпарнас рядом с дочерью Лоранс, умершей в 2016 году. Присутствовать при погребении будут только его близкие.
Ширак занимал пост президента Франции с 1995 по 2007 год.
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