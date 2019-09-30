Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Президент Франции Эммануэль Макрон

В Париже в церкви Сен-Сюльпис прошла поминальная служба по бывшему президенту Франции Жаку Шираку.

Жак Ширак умер 26 сентября в Париже в возрасте 86 лет.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Траурный кортеж сопровождали мотоциклисты

Понедельник объявлен во Франции днем национального траура. На церемонии присутствуют президент Франции Эммануэль Макрон и иностранные лидеры - как бывшие, так и действующие.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Сегодня во Франции - день национального траура

Президент России Владимир Путин впервые за почти 20 лет своего пребывания у власти посетил похороны лидера иностранного государства.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Президент России Владимир Путин

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Бывший президент США Билл Клинтон

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Принц Монако Альбер II

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Наследный принц Марокко Мулай Хасан

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Бывший президент Франции Николя Саркози и его жена Карла Бруни

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Вдовствующая императрица Ирана Фарах Пехлеви

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Бывший президент Франции Франсуа Олланд

По желанию жены Жака Ширака его похоронят на кладбище Монпарнас рядом с дочерью Лоранс, умершей в 2016 году. Присутствовать при погребении будут только его близкие.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Гроб с телом бывшего президента накрыт национальным флагом Франции

Ширак занимал пост президента Франции с 1995 по 2007 год.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Поминальная служба в церкви Сен-Сюльпис

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