Правообладатель иллюстрации Google Maps Image caption Порнография транслировалась на экране над логотипом Asics

Компания спортивных товаров Asics принесла извинения за то, что в ее новозеландском магазине в Окленде огромный рекламный экран над входом несколько часов транслировал порнографию.

Сотрудники магазина обнаружили это лишь в 10 часов утра в воскрессенье, когда пришли на работу.

Японская компания утверждает, что стала жертвой хакеров. "Мы приносим извинения всем, кто это увидел", - говорится в заявлении Asics.

Компания написала в "Фейсбуке", что "неизвестное лицо получило доступ к нашим экранам в Окленде и разместило на них неподобающий контент".

Asics добавляет, что тесно сотрудничает с разработчиками программного обеспечения и специалистами в области киберзащиты с тем, чтобы подобное не повторилось.

New Zealand Herald сообщает, что порнография проигрывалась на рекламном экране компании в течение девяти часов.

Газета цитирует главу службы безопасности Asics Дуэйна Хинанго, по словам которого, некоторые прохожие были шокированы, а другие останавливались и смотрели.

Одна женщина проходила мимо магазина со своим семилетним сыном и говорит, что не могла поверить своим глазам. "Это абсолютно неприемлемо, дети не должны видеть такое", - цитирует ее New Zealand Herald.