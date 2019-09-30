Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Юрий Луценко заявляет, что с украинской стороны нет оснований для расследования Байдена

Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил в интервью Би-би-си, что не видит повода для проведения на Украине расследования в отношении Джо Байдена, потенциального соперника президента Дональда Трампа на президентских выборах 2020 года.

Юрий Луценко заявил, что любое расследование в отношении Байдена и его сына должно начаться в США.

"Я не знаю никаких причин согласно законодательству Украины проводить расследование Джо Байдена или Хантера Байдена", - сказал Луценко.

Сын Джо Байдена Хантер в бытность отца вице-президентом США работал в совете директоров компании Burisma, деятельность которой расследуют украинские правоохранители.

Обсуждение Дональдом Трампом с президентом Украины Владимиром Зеленским вопроса о расследования деятельности Байденов привело к началу расследования в конгрессе в рамках процедуры импичмента президента США.

Согласно неполной стенограмме телефонного разговора, состоявшегося 25 июля между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, президент США призывал президента Украины расследовать деятельность Байдена и его сына. Демократы в конгрессе утверждают, что Трамп оказывал давление на Зеленского для собственной политической выгоды.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Во время встречи с Дональдом Трампом Владимир Зеленский заявил журналистам, что президент США не оказывал на него никакого давления

Трамп и его союзники говорят, что существуют подозрения, что будучи вице-президентом в администрации Барака Обамы, Байден в 2016 году оказывал давление на правительство Украины с тем, чтобы то уволило тогдашнего генерального прокурора Виктора Шокина, который начал расследование в отношении частной украинской компании по добыче природного газа Burisma, в которой работал сын Байдена Хантер.

Хантер Байден вошел в состав совета директоров Burisma в 2014 году. Тогда же Джо Байден играл ключевую роль в вопросах политики США по отношению к Украине.

Сейчас Джо Байден - один из ведущих претендентов на выдвижение кандидатом от Демократической партии на президентских выборах 2020 года.

Что сказал Луценко?

Юрий Луценко занял пост генерального прокурора Украины вскоре после отставки Виктора Шокина и занимал эту должность до августа 2019 года.

В интервью корреспонденту Би-би-си в Киеве Джонни Фишеру Луценко отметил, что в его ведомстве не было никаких планов расследовать деятельность Байдена, и что любое расследование Хантера Байдена может начаться только в США.

"Это юрисдикция США", - сказал он, добавив, что если хищения в Burisma имели место быть, то это, по его словам, произошло за два-три года до того, как Хантер Байден стал членом совета директоров компании.

Луценко также сказал, что встречался с личным адвокатом Дональда Трампа Руди Джулиани, который спросил его, можно ли провести расследование деятельности Байдена на Украине.

"Я сказал ему то же, что я сказал вам - это не моя юрисдикция, - отметил Луценко. - Это может быть юрисдикция США. Если вы пришлете мне запрос, да, я дам вам всю официальную информацию, но это не юрисдикция Украины - таким был мой ответ".

"Я ничего не мог бы делать [по уголовному делу], которое не связано с украинским законодательством", - добавил бывший генпрокурор Украины.

Расследование в рамках процесса импичмента

В августе информатор, якобы сотрудник ЦРУ, поделился с вышестоящими инстанциями своим беспокойством о том, что президент Трамп мог использовать свою должность, для того, чтобы склонить иностранное государство к вмешательству в процесс выборов в 2020 году.

Это, а также опубликованная Белым домом частичная стенограмма разговора Трампа с Зеленским 25 июля, привело к тому, что палата представителей конгресса начала процедуру расследования этих и других обвинения в адрес Трампа.

Это может привести к импичменту в палате представителей, но это не означает, что президент будет смещен со своего поста, так как суд, если он состоится, будет проходить в сенате, где у Республиканцев большинство.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Джо Байден (справа), и его сын Хантер, который занимался бизнесом в Киеве

В опубликованном фрагменте стенограммы телефонного разговора Трамп призывает Зеленского встретиться с его личным адвокатом Руди Джулиани и критикует несправедливое, по его словам, увольнение генерального прокурора Виктора Шокина.

Он также упоминает, что Шокин начал расследование деятельности компании Burisma, в наблюдательном совете которой работал Хантер Байден.

"Многие говорят о сыне Джо Байдена, что Байден остановил расследование, и многие хотят узнать про это подробнее. Поэтому, если бы вы могли сделать что-то вместе с генпрокурором, было бы замечательно. Байден хвастался, что остановил обвинения. Если бы вы могли взглянуть на это... это мне кажется ужасным", - комментирует в стенограмме Дональд Трамп это дело.

Зеленский в ответ обещает президенту США, что новый генпрокурор Украины будет на 100% его человеком, и он изучит ситуацию.

"Он или она займется ситуацией, особенно компанией, которую вы упомянули по этому вопросу" - обещает Зеленский, имея в виду компанию Burisma, в совете директоров которой работал сын Джо Байдена Хантер Байден и расследование которой проводил генпрокурор Шокин.

Демократы обвиняют Дональда Трампа в незаконной попытке получить помощь от иностранного государства с целью дискредитировать Байдена.

Трампа также обвиняют в использовании военной помощи для Украины как инструмента давления по этому вопросу.

Президент Трамп отрицает все обвинения, и называет их очередной охотой на ведьм, а в субботу назвал нескольких демократов ничего не знающими дикарями.