Правообладатель иллюстрации AFP

С сегодняшнего дня Россия упрощает въезд для иностранных туристов: им дозволено ненадолго приезжать в Петербург и окрестности по электронной визе. Сделает ли это северную столицу локомотивом въездного туризма и позволит ли обойти нынешнего лидера - Москву?

Электронные визы снесли главное препятствие на пути иностранцев в Россию, радуется туристический бизнес. Теперь Петербург рассчитывает принять в полтора раза больше туристов, в основном из Европы. И надеется, что следующим прорывом будет открытое небо и приход европейских лоукостеров Ryanair, EasyJet и Wizzair в местный аэропорт "Пулково".

На Невском станет больше иностранцев, а вот внутренних туристов может поубавиться. Визовое нововведение совпало с запретом на хостелы в жилых домах. Сотни частных гостиниц оказались под угрозой закрытия, что обещает дополнительный доход крупному гостиничному бизнесу, но может привести к росту цен на проживание и отпугнуть часть россиян.

"Интересное и дешевое направление"

Петербург - международный бренд России. По итогам прошлого года он стал одним из самых популярных городов России у зарубежных туристов. По данным агентства ТурСтат, он принял 3,9 млн иностранцев, включая болельщиков Чемпионата мира по футболу. В Москву при этом приехало 5 млн человек.

В том же 2018 году количество зарубежных туристов в Петербурге впервые превысило число российских, писала "Фонтанка" и приводила данные консалтинговой компании JLL, согласно которым заполняемость петербургских отелей в летнем сезоне 2019 года достигла трехлетнего пика - 88%. Это на 15% больше, чем в 2018-м.

Этой осенью туристический рынок северной столицы - в первую очередь въездного туризма - может сильно измениться.

Правообладатель иллюстрации Vladimir Smirnov/TASS Image caption Петербург ждет, что туристы выстроятся в очередь уже этой осенью

С 1 октября граждане 53 государств получили право приезжать в Петербург и Ленинградскую область по новому типу визу - электронному. Срок действия визы - 30 дней, из которых пробыть в России можно только 8 дней. Оформление (по крайней мере на первом этапе) будет бесплатным, а подать заявку можно будет за минимальный срок в 4 рабочих дня.

В Смольном считают, что это позволит увеличить туристический поток в полтора раза, сообщили Би-би-си в городском комитете по туризму.

С этим мнением согласен владелец петербургского отеля «Гельвеция» Юнис Теймурханлы. Он уверен, что разрешающие документы на въезд были основным барьером для туристов, которые, с одной стороны, считают деньги, с другой - не хотят иметь дело с оформлением многочисленных бумаг.

"Россия для большинства платежеспособных иностранцев - большая, интересная и дешевая страна со слабой национальной валютой. А это - самое большое конкурентное преимущество при выборе направления", - считает Теймурханлы.

Электронные визы

Власти обкатали электронные визы на прошлогоднем Чемпионате мира по футболу, в Дальневосточном федеральном округе и Калининградской области - и рассчитывают распространить их на всю Россию.

В середине июня, по данным газеты "Коммерсантъ", Владимир Путин распорядился подготовиться к введению с 1 января 2021 года однократной электронной российской визы сроком действия до 16 дней. И не только для туристов, но и для тех, кто приезжает в командировку или навестить родственников и друзей.

Технически Ленинградская область готова к электронным визам с прошлого года, когда перед чемпионатом на нескольких пунктах пропуска на двух ближайших границах - с Эстонией и Финляндией - была установлена государственная система миграционного и регистрационного учёта (ГС Мир). На них обрабатывали паспорта болельщика - Fan ID. По сути, это и были электронные визы.

Правообладатель иллюстрации Sergei Konkov/TASS Image caption Египетские футбольные болельщики перед матчем в Петербурге

Эксперты российской Ассоциации туроператоров ожидали, что применение в России электронных виз может привести к росту турпотока на 20-25%. В первую очередь, за счет самостоятельных туристов из европейских стран.

Туроператоры соседней Финляндии рассчитывают увеличить продажу пакетных туров в Россию примерно на 30%, писала "Фонтанка".

Наплыва туристов ожидают и со стороны Эстонии.

По данным портала ERR, местные автобусные операторы, у которых есть маршруты в Петербург, готовы увеличить количество рейсов в этом направлении - но сталкиваются с трудностями.

"Пограничники обеих стран делают хорошую работу, но препятствием является отсутствие надлежащей инфраструктуры и узкий мост", - цитирует портал представителя перевозчика Lux Express.

Самолеты в нашей гавани

Если пассажиропоток из-за границы увеличится, а наземные пункты пропуска не будут справляться, в выигрыше окажется петербургский аэропорт "Пулково".

Там уже отрапортовали, что готовы принимать туристов с электронными визами. А к тому времени, как механизм будет обкатан - с января 2020 года - "Пулково" рассчитывает получить "седьмую свободу воздуха".

Она сделает аэропорт исключением из правил, по которым строятся международные перевозки из России и в Россию.

Правообладатель иллюстрации Alexander Demianchuk/TASS Image caption "Пулково" очень хочет еще одно - свободное - окно в Европу

Количество рейсов между Россией и другими странами определяется межправительственными соглашениями. Какие перевозчики получат право летать на конкретном рейсе, определяет межведомственная комиссия при минтрансе.

В некоторых аэропортах - например, в Сочи и в Калининграде - российские власти в разные годы временно вводили "режим открытого неба". Он дает иностранным авиакомпаниям право осуществлять международные полеты без ограничений и вне зависимости от межправительственных соглашений.

Компания "Воздушные ворота северной столицы" (ВВСС), которая управляет "Пулково", уже несколько лет добивается введения седьмой свободы воздуха. В июле 2019 года ее акционеры - "ВТБ Капитал", Fraport AG и суверенный фонд Катара - написали президенту Владимиру Путину.

Он поставил на письме положительную резолюцию и перенаправил его министру транспорта Евгению Дитриху, писал "Коммерсантъ" со ссылкой на источники. В середине сентября идею введения такого режима до 2025 года поддержал вице-премьер Максим Акимов.

Против нововведения - российские компании.

"Российские авиаперевозчики переживают сложные времена из-за постоянного роста цен на авиакеросин, аэропортовые услуги, а также запрет воздушного сообщения с некоторыми странами, например Египтом, Грузией и Украиной", - ответила на запрос минтранса в июле Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта.

"Данная инициатива [открытое небо в "Пулково"] нанесет дополнительный ущерб экономической деятельности отечественных авиаперевозчиков", - говорится в письме.

Правообладатель иллюстрации Alexander Demianchuk/TASS Image caption Российские авиакомпании против появления европейских лоукостеров в Пулково

Одностороннее снятие ограничений для иностранных компаний обернется для российских ежегодными убытками в размере 22 млрд рублей, и они попросили власти внести в планы "Пулково" изменения, которые сделают "открытое небо" формальностью, сообщал "Интерфакс".

Они предложили разрешить иностранным компаниям летать из Петербурга только в аэропорты не ближе 200 км от тех, куда уже летают отечественные перевозчики. По данным источников агентства, минтранс поддерживает позицию перевозчиков. Министерство отказалось от комментариев Би-би-си.

Еще в 2015 году власти Петербурга прогнозировали, что введение пятой свободы приведет в течение трех лет к росту пассажиропотока на 2,5 млн человек, позволит привлечь дюжину авиакомпаний и открыть 18 новых направлений.

В конце сентября гендиректор ВВСС Леонид Сергеев говорил, что в "Пулково" готовы прийти крупные европейские лоукостеры - ирландская Ryanair, британская EasyJet и венгерская Wizzair.

К 2025 году эти три авиакомпании могли бы добавить аэропорту 5,9 млн пассажиров, писали "Ведомости".

Правда, в самих авиакомпаниях не спешат говорить о своих планах.

На запросы Би-би-си Ryanair ответила, что "не комментирует слухи и спекуляции", а EasyJet отказалась обсуждать потенциальное развитие сети.

Квартирный вопрос

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Зимний туризм в Петербурге не для всех. Роста турпотока придется подождать до весны

В самом городе у пассажиров лоукостеров могут быть проблемы с поиском дешевого жилья. Владимир Путин весной подписал закон, который с 1 октября запрещает оказывать гостиничные услуги в жилых зданиях.

Коснутся правила не только тех, кто сдает койко-места.

"В Санкт-Петербурге это в том числе и хостелы, и мини-отели, и апартаменты, и гостевые комнаты и прочее", - сказала Би-би-си советник председателя комитета по развитию туризма в Санкт-Петербурге Елена Макшина.

Это тысячи квадратных метров в историческом центре города. Освободившиеся помещения вряд ли будут пустовать, уверена Алена Енова, хозяйка "Тайга-хостела".

Многие предприниматели, чтобы начать гостиничное дело, выкупали старые коммунальные квартиры и другое жилье в кредит. Чтобы возвращать долги, им придется сдавать опустевшие квадратные метры в жилых домах в аренду физическим лицам.

Новый закон этого не запрещает. То есть на месте бутик-отелей и хостелов теперь могут появиться вполне легальные коммунальные квартиры или нелегальные увеселительные заведения. Просто с креативным дизайном.

По данным комитета по развитию туризма администрации Санкт-Петербурга, в жилых домах расположены 380 "малых средств размещения в жилищном фонде (номерной фонд более 3,5 тысяч), включая 129 хостелов в жилищном фонде".

То есть почти 400 гостиниц разной вместительности, в переводе с казенного языка.

Правообладатель иллюстрации Sergei Konkov\TASS

Сколько из них смогли получить для своих помещений статус коммерческой недвижимости или просто найти другое подходящее место для продолжения бизнеса, станет понятно в ближайшее время, когда будет обновлен "Федеральный перечень гостиниц и иных средств размещения".

Прогноз владельца гостиницы Юниса Теймурханлы: даже запрет хостелов в жилых домах не сможет существенно снизить прирост туристического потока, который обещают Петербургу после введения электронных виз.

Частично исчезнувшие после 1 октября места должны компенсировать апарт-отели. В Петербурге в последние годы построили сразу несколько комплексов. Это изначально коммерческая, а не жилая недвижимость. Ее новый закон никак не затронет, и по цене эти предложения подходят иностранцам. В том числе тем, кто не привык сорить деньгами.

Именно такие будут пользоваться электронными визами в первую очередь, уверен Теймурханлы.

А вот у отечественного туриста шансов посетить Петербург станет меньше, прогнозирует хозяйка "Тайга-хостела" Алена Енова. По ее оценке, путешественники из регионов России в основном выбирают самые доступные варианты и редко выходят за пределы трехзвездочных гостиниц.