Детские онкологи из центра Блохина записали видео и обещают уволиться

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Детские онкологи из Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) онкологии имени Блохина пригрозили увольнением из-за конфликта. Они требуют отстранить руководство института, назначенное летом.

Онкологи Максим Рыков, Георгий Менткевич, Наталия Субботина и Василий Бояршинов выпустили видеоообращение, в котором сообщили о готовности уволиться, если не будет заменено руководство онкоцентра. Видео размещено на Youtube-канале независимого профсоюза медицинских работников "Альянс врачей".

В распространенном ими обращении говорится, что уволиться в случае невыполнения требований якобы готовы 26 сотрудников.

"Мы требуем отстранить вновь назначенное руководство института, обоснованно и прозрачно распределять зарплату, провести аудит строительства новых корпусов института. Мы обращались ко всем представителям власти, нас никто не услышал. Теперь обращаемся ко всем гражданам России - коллегам, пациентам и их родителям с просьбой нас поддержать, потому что если не вы, то за нас никто больше не заступится", - заявили авторы обращения.

"Если требования не будут выполнены, 26 сотрудников Научно-исследовательского института детской онкологии и гематологии уволятся из института", - пообещали они.

Ранее в сентябре газета "Известия" сообщала, что что 20-25 детских онкологов собираются уволиться из центра имени Блохина из-за решения администрации онкоцентра об увольнении профессора Георгия Менткевича.

В пресс-службе НМИЦ, комментируя обращение онкологов, Русской службе Би-би-си сообщили, что отдел кадров пока не получил ни одного заявления об уходе.

Там признали, что в июле действительно был "провал" в зарплатах, но причины не пояснили. "Это не сокращение зарплат, это единоразовый провал, который сейчас восстанавливается", - заявили в пресс-службе.

Плюс родители

Требования врачей поддержали родители детей, проходящих лечение в НИИ детской онкологии и гематологии НМИЦ им. Блохина. Их видеообращение видеообращение также опубликовал "Альянс врачей".

"Мы настоятельно требуем отстранить от должностей новое руководство института. Мы видим, что врачам приходится работать в стрессовом состоянии, вызванном психологическим давлением со стороны директора", - говорится в обращении родителей.

Они утверждают, что "в онкоцентре отсутствуют необходимые противоопухолевые препараты, мы вынуждены их покупать за счет собственных средств, оплачивать проживание в Москве во время амбулаторного этапа лечения".

Новое руководство

Летом 2019 года входящий в состав центра имени Блохина НИИ детской онкологии и гематологии возглавила Светлана Варфоломеева. При ней, по утверждению врачей, в институте создалась напряженная обстановка.

В августе сотрудники онкоцентра заявили "Медузе" о резком снижении зарплат.

Специалисты также утверждали, что новое руководство вынуждает их массово увольняться.

В августе "Альянс врачей" опубликовал приказ директора НМИЦ Ивана Стилиди, в котором говорилось об изменении штатного расписания, а также о сокращении более 700 штатных единиц "в целях оптимизации организационно-штатной структуры".

Пресс-служба центра тогда сообщила, что массовые увольнения не планируются, а цель приказа - плановое сокращение вакантных ставок.

Сложившуюся в центре имени Блохина ситуацию в понедельник комментировали в Кремле. "Это обращение видят и слышат в минздраве, и мы надеемся, что минздрав примет необходимые меры для прояснения ситуации", - сказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, не настало ли время вмешаться и решить эту ситуацию (цитата по РИА Новости).