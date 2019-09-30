Три компании, самолеты и яхта. США расширили черный список, связанный с Пригожиным

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Минфин США ввел санкции в отношении ряда компаний и людей, связанных с российским бизнесменом Евгением Пригожиным и компанией "Агентство интернет-исследований", также известной как "фабрика троллей".

В санкционный список попали граждане России Денис Кузьмин и Игорь Нестеров, а также три компании, три самолета и яхта, которые, как считает минфин, принадлежат Пригожину.

"Минфин ввел санкции в отношении личных самолетов, яхты и подставных компаний, связанных с Евгением Пригожиным - российским финансистом, стоящим за "Агентством интернет-исследований" и пытающимся подорвать американский демократический процесс", - говорится в заявлении министра финансов США Стивена Мнучина.

"Пусть это послужит предупреждением: все, кто имеет дело с этими людьми, компаниями, самолетами или судами, могут также быть подвергнуты санкциям. Правительство США продолжит работать над тем, чтобы Пригожин и ему подобные, кто занимается дестабилизирующей деятельностью в угрозу интересам Соединенных Штатов, их союзников и партнеров, не могли чувствовать себя в безопасности и комфорте", - заявил госсекретарь США Майк Помпео.

"Никаким образом не могу комментировать решение минфина США, это их частное дело", - сказали изданию РБК в пресс-службе группы компаний "Конкорд" Пригожина.

Би-би-си направила в OFAC уточняющие вопросы и ожидает ответа.

Что это за самолеты?

В заявлении OFAC фигурируют три самолета с бортовыми номерами M-SAAN, M-VITO и VP-CSP.

В санкционный список попал личный бизнес-джет Пригожина - Raytheon Hawker 800XP с регистрационным номером M-VITO. С 2012 года самолет принадлежит сейшельской компании Beratex Group Limited, которая не раскрывает владельцев.

Image caption Информация о самолете Пригожина, согласно сервису Planefinder

По данным OFAC, компания связана с Евгением Пригожиным. Этот самолет, как ранее писала Би-би-си, в январе 2019 года Евгений Пригожин использовал для полета в Судан для участия в мирных переговорах властей ЦАР с вооруженной оппозицией. В какой-то момент самолет стал невидимым для онлайн-сервисов по слежению за авиацией.

Именно этот бизнес-джет в 2016 году называл Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального самолетом, которым пользуется Пригожин. "Новая газета" утверждала, что "супруга и дети Пригожина не раз были на борту бизнес-джета, интерьер которого идентичен Raytheon Hawker 800XP".

Фото этого самолета было опубликовано в "Инстаграме" дочери бизнесмена Полины Пригожиной, писало издание, публикуя скриншот этой записи.

Самолет VP-CSP связан с чешской компанией Linburg Industries, которая также попала под санкции. Об этом самолете и этой компании писало издание "Настоящее время". По данным издания, VP-CSP, как и M-VITO, за последние два года как минимум 15 раз летали в Ливию. В ноябре 2018 года Пригожин был среди участников мирных переговоров в Ливии. Издание так же связывает LinBurg Industries с людьми, связанными с Пригожиным.

Image caption Самолет с номером M-SAAN, по данным минфина США, также связан с компанией Пригожина

Самолеты VP-CSP и M-VITO в последнее время, согласно сервису Planefinder, летали над Татарстаном и Саратовом, но маршрут тоже указан не полный. Окончательный маршрут самолета не всегда виден, так как борт, по всей видимости, на отдельных отрезках пути летит с выключенным транспондером.

Самолет с бортовым номером M-SAAN связан, по данным OFAC, с еще одной компанией, зарегистрированной на Сейшелах Autolex Transport. Она, по данным американского минфина, тоже связана с Пригожиным. По данным сервиса Planefinder, самолет совершил несколько рейсов в сентябре в России. Он летал между Москвой и Санкт-Петербургом.

"Проблемы могут быть с техническим обслуживанием и ремонтом", - отвечает на вопрос о возможных последствиях санкций эксперт по бизнес-авиации и руководитель портала BizavNews Дмитрий Петроченко. По его словам, центры технического обслуживания и ремонта даже в Европе могут отказать. Речь идет о самолетах достаточно старых, которые нуждаются в постоянном техническом обслуживании.

"Я думаю, что самолеты будут в ближайшее время выставлены на продажу и просто уйдут. Еще раз говорю, что самолеты эти - не эталоны на рынке, даже на вторичном", - объясняет Петроченко.

А что яхта?

Помимо самолетов, под санкции попала и зарегистрированная на ту же компанию 37-метровая яхта St. Vitamin, которую Навальный оценил в 5 миллионов евро.

Яхта зарегистрирована в государстве Сент-Винсент и Гренадины, она связана с Beratex Group. По данным сервиса Marinetraffic.com, судно находится в Геленджике. По данным ФБК, у семьи Пригожина также есть поместье в Геленджике.

В список минфина США, помимо яхты и самолетов, попали как сама Beratex Group Limited, так и сейшельские Autolex Transport и Linburg Industries.

В феврале 2018 года большое жюри федерального суда американского округа Колумбия обвинило российскую компанию "Агентство интернет-исследований", также известную как "фабрика троллей", во вмешательстве в президентские выборы в США в 2016 году. Ряд СМИ связывают это агентство с Пригожиным.

В марте 2018 года США ввели санкции как против самого Пригожина, так и против Михаила Бурчика, которого РБК назвал фактическим руководителем АИИ. В списке есть и уроженец Азербайджана Джейхун Асланов, которого РБК называл главой "американского отдела" компании.