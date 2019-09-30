Трамп предложил арестовать ключевого оппонента за госизмену

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Трамп хочет, чтобы спецслужбы занялись его противниками

Президент США Дональд Трамп обвинил конгрессмена-демократа Адама Шиффа в госизмене. Шифф фактически руководит расследованием действий президента в рамках процедуры импичмента.

Поводом для обвинений стало выступление Шиффа в Палате представителей США, в котором тот резюмировал содержание телефонного разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским 25 июля.

По мнению Трампа, конгрессмен сознательно исказил его слова.

Арест за госизмену?

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Ранее Шифф обвинял Трампа в "сговоре в Россией"

Шифф является председателем комитета по разведке Палаты представителей США.

Именно он первым рассказал, что спецслужбы США расследуют жалобу сотрудника, связанную со звонком Трампа Зеленскому.

Трамп считает, что Шифф неверно представил содержание его разговора с Зеленским.

В понедельник президент написал в "Твиттере", что конгрессмен "незаконно придумал ЛОЖНЫЕ и ужасные показания, выдал их за самые важные слова в моем разговоре с украинским президентом и прочел их вслух перед конгрессом и американским народом".

Трамп закончил твит вопросом: "Арест за госизмену?".

Шифф выступал на заседании комитета Палаты представителей по разведке в четверг, на следующий день после публикации стенограммы разговора на сайте Белого дома.

В воскресенье Трамп назвал выступление Шиффа "возможно, самой вопиющей ложью", прозвучавшей в стенах Палаты за всю ее историю, и предположил, что конгрессмен должен быть "допрошен на высшем уровне за мошенничество и госизмену".

Конгрессмен фактически возглавил расследование в рамках процесса импичмента Трампа. До избрания парламентарием Шифф занимал пост прокурора в штате Калифорния и участвовал в импичменте федеральных судей.

Шифф отверг обвинения в госизмене в интервью телеканалу ABC в воскресенье. "Президент верит, что ему от бога даровано право разводить иностранных лидеров на помощь в его переизбрании", - сказал Шифф.