СМИ сообщили о допросе замглавы "Аэрофлота". Что об этом известно

Правообладатель иллюстрации Mikhail Pochuev/TASS Image caption Владимир Александров на конференции "Участие организаций в противодействии коррупции", 16 сентября 2019 года

Заместителя гендиректора компании "Аэрофлот" Владимира Александрова доставили на допрос в Следственный комитет России, сообщают СМИ со ссылкой на источники. Официальной информации о следственных действиях в отношении топ-менеджера крупнейшей авиакомпании России пока нет.

"Александрова в настоящее время допрашивают в СКР в рамках дела о мошенничестве", - сказал Интерфаксу источник. По результатам допроса будет принято решение о процессуальном статусе, добавил собеседник агентства.

Ранее Интерфакс, не называя фамилию, сообщал, что в кабинете топ-менеджера "Аэрофлота" идет выемка документов. Уголовное дело возбуждено по статье о мошенничестве в особо крупном размере в отношении неустановленных лиц, утверждал источник агентства.

Обыски и выемки документов в кабинете Александрова связаны с делом, возбужденным по этой статье УК РФ, подтвердил газете "Ведомости" источник в авиапромышленности.

Уголовное дело связано с нарушением в 2016-2017 годах правил проведения тендеров на оказание услуг, пишет Интерфакс.

На сайте "Аэрофлота" сказано, что Александров занимает должность заместителя генерального директора по правовым и имущественным вопросам.

Он работает в "Аэрофлоте" с 2013 года, должность замгендиректора по правовым и имущественным вопросам занял в 2016 году. Ранее он "занимал ответственные должности в органах прокуратуры Российской Федерации и Следственного комитета", следует из информации на сайте авиакомпании.

Следователи считают, что Александров заключал контракты на оказание юридических услуг сторонних компаний, хотя в распоряжении "Аэрофлота" было несколько десятков штатных юристов, рассказал собеседник "Ведомостей".

Александров награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, отмечен благодарностью министра транспорта России.

Следственный комитет и "Аэрофлот" пока не комментируют ситацию.