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Трамп нашел предателя

В США продолжается скандал из-за телефонного разговора Дональда Трампа с Владимиром Зеленским. Накануне Трамп обвинил конгрессмена-демократа Адама Шиффа предательстве и госизмене из-за его выступления в Палате представителей.

Шифф - председатель комитета по разведке Палаты представителей США. Трамп считает, что Шифф сознательно исказил содержание телефонного разговора лидеров двух стран.

Тем временем демократы в конгрессе затребовали у личного адвоката президента Руди Джулиани документы, связанные с разговором Трампа и Зеленского. Джулиани признавал, что просил украинские власти расследовать деятельность бывшего вице-президента Джо Байдена.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Вызов Джулиани в конгресс - еще один шаг к возможному началу процедуры импичмента Дональда Трампа

Джулиани в последний момент отменил свою поездку на международную конференцию в Армению, пишет Washington Post. Как ожидается, ее посетит президент Путин. Мероприятие проводится на средства России и Евразийского экономического союза.

По информации на сайте конференции, Джулиани должен был принять участие в секции, посвященной цифровым финансовым технологиям, модератор которой Сергей Глазьев находится под американскими санкциями.

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Санкции для "фабрики троллей"

Санкционный список США пополнился двумя людьми, которых Вашингтон связывает с компанией "Агентство интернет-исследований", известной как "фабрика троллей".

Также под санкциями оказались три самолета, яхта и три компании. Американское министерство финансов считает, что они связаны с российским бизнесменом Евгением Пригожиным.

Сам Пригожин не комментирует введение санкций, однако МИД России заявил, что "антироссийский выпад не останется без ответа".

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Приговор Устинову: условно виновен

Приговор актеру Павлу Устинову, осужденному ранее на 3,5 года колонии общего режима, изменен на условный. Он был осужден за насилие по отношению к сотруднику Росгвардии на протестной акции в Москве 3 августа.

После пересмотра дела Устинова приговорили к одному году условно. Его защита пообещала обжаловать это решение и добиваться полного оправдания.

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Штаб ВМФ Швеции спрятался от России под землю

Шведские власти решили вернуть штаб-квартиру своих военно-морских сил на подземную базу на острове Мускё, сообщает Guardian.

База, законсервированная с 2004 года, состоит из туннелей-доков, в которые могут заходить боевые корабли. Помещения базы, в том числе рабочие кабинеты и госпиталь, соединяются несколькими километрами тоннелей.

"Переезд обусловлен тем, что Россия может применить мощные виды оружия, защиту от которых способна обеспечить лишь Мускё", - сообщил аналитик Шведского агентства оборонных исследований Никлас Гранхольм.

Правообладатель иллюстрации NurPhoto/NurPhoto via Getty Images Image caption Ласло Трочани был министром юстиции Венгрии

Связи в России? Только не это

Депутаты Европарламента отказались утвердить кандидата из Венгрии на пост в Еврокомиссии из-за опасений, что он может быть связан с нежелательными людьми в России, пишет Times (пэйвол).

Кандидатуру венгра Ласло Трочани отклонили во многом из-за его возможных связей с двумя предполагаемыми торговцами оружием из России, которых разыскивают США.

В 2018 году будучи министром юстиции Венгрии он позволил Владимиру Любишину-старшему и Владимиру Любишину-младшему вернуться в Россию, несмотря на просьбу Вашингтона выдать их США.

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"Жесткий брексит" и хедж-фонды

Даунинг-стрит отверг утверждения лейбористов о том, что премьер-министр Борис Джонсон якобы заинтересован в "жестком брексите", потому что некоторые ключевые спонсоры его партии получат от этого финансовую выгоду, пишет Financial Times.

Теневой министр финансов Джон Макдоннелл накануне заявил о возможности конфликта интересов, поскольку хедж-фонды, поддерживающие тори, делают ставку на "жесткий брексит".

Сам Джонсон на этой неделе попытается добиться заключения соглашения с ЕС, сообщили FT союзники премьера. "До конца недели станет известно, возможно ли договориться", - цитирует издание свой источник. Главным препятствием остается граница между Ирландией и Северной Ирландией.

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Празднования в Китае

Китай отмечает 70-летие коммунистического правления и делает это с большой помпой. На площади Тяньаньмэнь в Пекине в масштабном военном параде участвуют более 100 тыс. человек. Именно здесь глава компартии Мао Цзэдун объявил об образовании Китайской Народной Республики.

О подробностях проведения торжеств, технике, участвующей в параде, и о запретах, которые вводятся на это время, читайте в наших материалах:

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Черный протест Гонконга

Каждый год в день основания КНР на улицы Гонконга выходят демонстранты, протестуя против сближения с Китаем, но в этот раз ситуация может обостриться. В стране не утихают антиправительственные демонстрации, а столкновения с полицией становятся все жестче.

Протестующие намерены прийти на демонстрацию в черной одежде. У них нет разрешения на проведение марша, но, судя по предыдущим протестам, вряд ли это их остановит.

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Теперь и детские онкологи

Детские онкологи записали видеообращение, в котором рассказали, что готовы уволиться из своего медицинского центра, если там не будет заменено руководство. По их словам, вместе с ними уйти с работы готовы 26 сотрудников.

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Грета Тунберг и самолеты

Экоактивистка Грета Тунберг выступает против авиаперелетов, поскольку уверена, что самолеты - один из основных источников выбросов в атмосферу парниковых газов. Правда ли это? Ответ в нашей статье:

Media playback is unsupported on your device Виталий Портников: "На встрече с Трампом Зеленский был в ужасе"

Дайджест подготовили Александр Баранов и Геннадий Алашеев, Би-би-си