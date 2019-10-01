Демонстрация военной мощи: в Пекине отмечают 70-ю годовщину КНР

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В Пекине проходят грандиозные празднования, посвященные 70-й годовщине Китайской Народной Республики (КНР).

1 октября 1949 года, после победы коммунистов над войсками Чан Кайши в кровавой гражданской войне, председатель китайской компартии Мао Цзэдун объявил о создании нового государства.

Современный Китай развивается стремительными темпами и демонстрирует внушительные успехи в развитии экономики, тем не менее он остается одним из наиболее авторитарных государств в мире с ограниченными гражданскими и политическими свободами.

Центральным событием празднований стал военный парад в Пекине, один из наиболее масштабных в современной истории, в нем приняло участие 15 тысяч солдат. На параде демонстрируется новейшая китайская военная техника.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Си Цзиньпин (в центре) пообещал в своей речи соответствовать чаяниям китайского народа

Перед началом парада с короткой речью выступил председатель КНР Си Цзиньпин, заявивший, что для китайских властей "люди будут на первом месте" и что правительство "будет соответствовать чаяниям народа и его стремлению к лучшей жизни".

Си упомянул в своей речи Гонконг, где продолжаются массовые протесты против китайского правления, и пообещал поддерживать в этой автономии "долгосрочное процветание".

"Мы продолжим работать со всеми странами для совместного строительства общества с единой судьбой", - сказал председатель КНР.

"Нет силы, которая могла бы поколебать основы этой нации. Никакая сила не может помешать китайскому народу двигаться вперед", - заявил Си Цзиньпин.

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Китайское военное руководство заявляло, что не намерено в день юбилея играть мускулами, тем не менее центральным мотивом празднований остается демонстрация военной мощи.

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