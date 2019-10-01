Демонстрация военной мощи: в Пекине отмечают 70-ю годовщину КНР

  • 1 октября 2019
Празднования в Китае Правообладатель иллюстрации Reuters

В Пекине проходят грандиозные празднования, посвященные 70-й годовщине Китайской Народной Республики (КНР).

1 октября 1949 года, после победы коммунистов над войсками Чан Кайши в кровавой гражданской войне, председатель китайской компартии Мао Цзэдун объявил о создании нового государства.

Современный Китай развивается стремительными темпами и демонстрирует внушительные успехи в развитии экономики, тем не менее он остается одним из наиболее авторитарных государств в мире с ограниченными гражданскими и политическими свободами.

Центральным событием празднований стал военный парад в Пекине, один из наиболее масштабных в современной истории, в нем приняло участие 15 тысяч солдат. На параде демонстрируется новейшая китайская военная техника.

Си Цзиньпин Правообладатель иллюстрации Reuters
Image caption Си Цзиньпин (в центре) пообещал в своей речи соответствовать чаяниям китайского народа

Перед началом парада с короткой речью выступил председатель КНР Си Цзиньпин, заявивший, что для китайских властей "люди будут на первом месте" и что правительство "будет соответствовать чаяниям народа и его стремлению к лучшей жизни".

Си упомянул в своей речи Гонконг, где продолжаются массовые протесты против китайского правления, и пообещал поддерживать в этой автономии "долгосрочное процветание".

"Мы продолжим работать со всеми странами для совместного строительства общества с единой судьбой", - сказал председатель КНР.

"Нет силы, которая могла бы поколебать основы этой нации. Никакая сила не может помешать китайскому народу двигаться вперед", - заявил Си Цзиньпин.

Парад Правообладатель иллюстрации Reuters

Китайское военное руководство заявляло, что не намерено в день юбилея играть мускулами, тем не менее центральным мотивом празднований остается демонстрация военной мощи.

Парад Правообладатель иллюстрации Reuters
Парад Правообладатель иллюстрации Reuters
Парад Правообладатель иллюстрации Reuters
Ракетные установки Правообладатель иллюстрации Reuters

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