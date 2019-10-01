Россия и Беларусь планируют создать единый налоговый кодекс. Это часть плана интеграции

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Власти России и Беларуси планируют начать работу над единым налоговым кодексом, рассказал в интервью изданию РБК глава белорусского МИД Владимир Макей. Карту интеграции двух стран планируется согласовать к 8 декабря.

Макей подчеркнул, что до начала углубленной интеграции необходимо устранить ряд препятствий и разногласий, одним из которых является налоговый маневр в нефтяной сфере, проводящийся в России. В числе других спорных вопросов - поставки сельскохозяйственной и промышленной продукции и цены на газ и нефть.

Налоговый маневр предусматривает обнуление экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты в течение шести лет, а также повышение налога на добычу полезных ископаемых в течение трех лет.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко отмечал, что российский налоговый маневр стал причиной уменьшения поступлений в белорусский бюджет от вывозных таможенных пошлин за нефтепродукты.

Политическая цель

Как сообщил Макей, создание единого эмиссионного центра или введение единой валюты для двух стран пока не обсуждается, готовящийся документ также не предусматривает углубленную политическую интеграцию.

"Никаких политических моментов, связанных с созданием федерации, конфедерации там нет и не будет. Я еще раз повторяю, что суверенитет для обоих государств - это святое, и Беларусь не намерена жертвовать им в угоду каким-то конъюнктурным соображениям", - пояснил Макей.

По его словам, создание совместного налогового кодекса выглядит как политическая цель, и работа над документом должна вестись на протяжении как минимум нескольких месяцев, а то и лет.

"Но тем не менее цель эта обозначена. И я думаю, что наши специалисты отработают все вопросы, связанные с подготовкой этого документа", - добавил министр.

Неприемлемые положения

В ходе переговоров по интеграции Россия предлагала Беларуси включить в программу действий некоторые положения, которые были абсолютно неприемлемы для белорусской стороны, утверждает Макей. В числе таких положений - создание нескольких наднациональных структур.

"Президенты (Владимир Путин и Александр Лукашенко), когда встречались в Санкт-Петербурге, обсудив эти вопросы, однозначно сказали, что эти предложения не соответствуют положениям договора, и нет смысла даже обсуждать их", - сказал министр.

Макей также сообщил, что Минск и Москва пока не обсуждают вопрос размещения российской военной базы в Беларуси.

"Что касается самого предложения - размещать или не размещать базу на территории Беларуси - то вы знаете, с учетом развития современных технологий нет смысла в таком решении", - уточнил он.

Как пояснил министр, технологии уже сейчас позволяют России нанести ракетный удар по любой точке планеты прямо со своей территории, что, по мнению Макея, и делает строительство военной базы в Беларуси бессмысленным.