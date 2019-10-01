Полиция Москвы подала два иска к оппозиционерам. Кто еще это делал?

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Главное управление МВД по Москве подало два иска к лидерам летних протестных акций в центре столицы. Исковые заявления зарегистрированы в картотеке Симоновского районного суда Москвы.

В первом иске ответчиками заявлены оппозиционеры Иван Жданов, Владимир Милов, Алексей Навальный, Любовь Соболь, Алексадр Соловьев, Олег Степанов и Илья Яшин. Ответчиками во втором иске выступают Георгий Албуров и Любовь Соболь.

Сумма требуемой компенсации и претензии истцов в картотеке суда не указаны, там также пока нет отметки о принятии иска к производству и даты слушаний.

Сотрудники Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов и Георгий Албуров в беседе с РБК сказали, что узнали о поданных против них исков из СМИ и пока не получали никаких материалов. Албуров в своем "Твиттере" отметил, что против него это уже десятый иск за участие в протестах.

Би-би-си направила запрос в пресс-службу Симоновского суда, ожидает ответа.

Ранее семь компаний, учреждений и ведомств подавали иски в московские суды к участникам и организаторам протестных акций.