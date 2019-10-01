Полиция Москвы подала два иска к оппозиционерам. Кто еще это делал?
Главное управление МВД по Москве подало два иска к лидерам летних протестных акций в центре столицы. Исковые заявления зарегистрированы в картотеке Симоновского районного суда Москвы.
В первом иске ответчиками заявлены оппозиционеры Иван Жданов, Владимир Милов, Алексей Навальный, Любовь Соболь, Алексадр Соловьев, Олег Степанов и Илья Яшин. Ответчиками во втором иске выступают Георгий Албуров и Любовь Соболь.
Сумма требуемой компенсации и претензии истцов в картотеке суда не указаны, там также пока нет отметки о принятии иска к производству и даты слушаний.
Сотрудники Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов и Георгий Албуров в беседе с РБК сказали, что узнали о поданных против них исков из СМИ и пока не получали никаких материалов. Албуров в своем "Твиттере" отметил, что против него это уже десятый иск за участие в протестах.
Би-би-си направила запрос в пресс-службу Симоновского суда, ожидает ответа.
Ранее семь компаний, учреждений и ведомств подавали иски в московские суды к участникам и организаторам протестных акций.
- ГУП "Мосгортранс" одним из первых подал иск к оппозиционерам из-за убытков от проведения протестных акций 27 июля. Предприятие требовало 1,2 млн рублей компенсации из-за задержки движения маршрутного транспорта "по причине перекрытия проезжей части участниками несанкционированных акций в разных частях города". 10 сентября Коптевский суд Москвы в полном объеме удовлетворил иск "Мосгортранса".
- ГБУ "Автомобильные дороги" потребовало взыскать с оппозиционеров 11,4 млн рублей ущерба для возмещения убытков и материального ущерба, которые учреждение понесло из-за акций протеста 27 июля. Как отмечалось в исковом заявлении, протестующими "были повреждены малые архитектурные формы, а также элементы обустройства объектов дорожного хозяйства, технические средства организации дорожного движения". Рассмотрение иска проходит во вторник в Коптевском суде.
- ГУП "Московский метрополитен" подал иск на сумму 53,6 тысячи рублей, утверждая, что в день несогласованной акции 27 июля для обеспечения работы метро пришлось привлечь больше сотрудников. 22 августа Коптевский суд нашел в иске недостатки и оставил его без движения до 30 сентября.
- "Московский метрополитен", "Мосгортранс" и "Автомобильные дороги" также подали иски против Албурова и Соболь на общую сумму в 4 млн рублей за ущерб из-за несогласованной акции в Москве 3 августа. Все три заявления будут рассмотрены в Симоновском суде 21 октября.
- ООО "Анкор" - компания-владелец ресторана "Армения" на Тверской улице - потребовал взыскать с оппозиционеров 551 тысячу рублей, мотивируя это вынужденным закрытием ресторана 27 июля с 10 до 20 часов из-за несанкционированного митинга. Тушинский суд Москвы назначил слушания по этому делу на 2 октября.
- ООО "М.Такси Коммуникации" подало три иска с требованием возместить ущерб в 787,3 тысячи рублей из-за простоя транспорта во время несанкционированных митингов в июле и в августе. Все три заявления будут рассмотрены на заседаниях Тушинского суда 2 октября.
- Самый крупный иск против оппозиции подала компания по прокату автомобилей "Флай авто": она требует от Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального 1 млрд рублей. Суть иска состоит в том, что прокатчик "недополучил выгоду" из-за несогласованных протестных акций. Ущерб деловой репутации в рамках иска компания оценила в 200 млн рублей. 13 сентября Арбитражный суд Москвы оставил иск без движения из-за нарушений.
- Еще один иск против Навального и его соратников подал прокурор Москвы. Сумма требований и сами претензии не уточнялись. 9 сентября Черемушкинский суд оставил иск без движения, так как нашел в нем недостатки.