Детские онкологи центра имени Блохина написали заявления об уходе

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Группа из 10 детских онкологов из НИИ детской онкологии и гематологии, входящем в структуру Национального медицинского исследовательского центра им. Блохина, подала заявления об увольнении, сообщает "Дойче велле".

Максим Рыков, замглавы НИИ детской онкологии, продемонстрировал журналистам издания несколько заявлений.

В разговоре с газетой "Коммерсант" Рыков уточнил, что заявления об увольнении подали как все сотрудники отделения трансплантации костного мозга, так и сотрудники некоторых других подразделений. По его словам, заявления намерены написать и многие медицинские сестры, работающие в учреждении.

При этом в кадровой службе НИИ детской онкологии и гематологии НМИЦ им. Н.Н. Блохина по состоянию на текущий момент нет ни одного заявления об увольнении, сообщили агентству RNS в пресс-службе онкоцентра. "Ни одного заявления пока нет", - сообщили в пресс-службе.

Ранее глава Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Блохина Иван Стилиди прокомментировал видеообращение с требованием отстранить новое руководство института детской онкологии, записанное несколькими врачами. Как сообщил Стилиди агентству ТАСС, случившееся он считает локальным конфликтом врачей с новой администрацией, в который теперь втягивают детей и родителей.

Онкологи Максим Рыков, Георгий Менткевич, Наталия Субботина и Василий Бояршинов выпустили видеоообращение, в котором сообщили о готовности уволиться, если не будет заменено руководство института детской онкологии. Одним из инициаторов этого обращения был Георгий Менткевич, а газета "Известия" еще в сентябре писала, что именно из-за решения нового руководства уволить Менткевича и начался конфликт.

По словам Стилиди, Менткевич не уволен, а лишь освобожден от одной из двух занимаемых должностей - а именно от должности исполняющего обязанности заведующего отделением. При этом он остается заместителем директора.

"Он является заместителем директора и совмещал эту должность с исполнением обязанностей заведующего отделением. Георгий Людомирович Менткевич начал свою деятельность, которую мы сейчас обсуждаем, задолго до того, как я как руководитель центра сложил с него полномочия по исполнению обязанностей заведующего отделением. Сделал я это несколько дней назад", - сказал Стилиди.

Происходящую в Центре имени Блохина ситуацию Стилиди описал как "заслуживающую порицания". "В местный конфликт с администрацией были втянуты дети и пациенты. По сути, были выставлены загрядотряды из детей и пациентов", - заявил директор (цитата по РБК). "За хамское поведение я как руководитель центра вынес ему выговор", - сказал Стилиди.

Видеообращение врачей

В распространенном видеообращении онкологов говорится, что уволиться в случае невыполнения требований якобы готовы 26 сотрудников.

"Мы требуем отстранить вновь назначенное руководство института, обоснованно и прозрачно распределять зарплату, провести аудит строительства новых корпусов института. Мы обращались ко всем представителям власти, нас никто не услышал. Теперь обращаемся ко всем гражданам России - коллегам, пациентам и их родителям с просьбой нас поддержать, потому что если не вы, то за нас никто больше не заступится", - заявили авторы обращения.

"Если требования не будут выполнены, 26 сотрудников Научно-исследовательского института детской онкологии и гематологии уволятся из института", - пообещали они.

Ранее в сентябре газета "Известия" сообщала, что что 20-25 детских онкологов собираются уволиться из центра имени Блохина из-за решения администрации онкоцентра об увольнении профессора Менткевича.

Требования врачей поддержали родители детей, проходящих лечение в НИИ детской онкологии и гематологии НМИЦ им. Блохина. Их видеообращение видеообращение также опубликовал "Альянс врачей".

Они утверждают, что "в онкоцентре отсутствуют необходимые противоопухолевые препараты, мы вынуждены их покупать за счет собственных средств, оплачивать проживание в Москве во время амбулаторного этапа лечения".

Новое руководство

Летом 2019 года входящий в состав центра имени Блохина НИИ детской онкологии и гематологии возглавила Светлана Варфоломеева. При ней, по утверждению врачей, в институте создалась напряженная обстановка.

В августе сотрудники онкоцентра заявили "Медузе" о резком снижении зарплат. Специалисты также утверждали, что новое руководство вынуждает их массово увольняться.

В августе "Альянс врачей" опубликовал приказ директора НМИЦ Стилиди, в котором говорилось об изменении штатного расписания, а также о сокращении более 700 штатных единиц "в целях оптимизации организационно-штатной структуры".

Пресс-служба центра тогда сообщила, что массовые увольнения не планируются, а цель приказа - плановое сокращение вакантных ставок.

Сложившуюся в центре имени Блохина ситуацию в понедельник комментировали в Кремле. "Это обращение видят и слышат в минздраве, и мы надеемся, что минздрав примет необходимые меры для прояснения ситуации", - сказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, не настало ли время вмешаться и решить эту ситуацию (цитата по РИА Новости).