Начальник аэродрома в Ижме, спасший пассажирский Ту-154, уходит на пенсию

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Большому лайнеру немного не хватило короткой полосы, он выкатился в подлесок

С 1 октября уходит на пенсию начальник вертолетной площадки в городе Ижма. Благодаря ему девять лет назад на заброшенном аэродроме в Ижме смог благополучно сесть терпящий бедствие самолет Ту-154 с пассажирами на борту.

Этого человека зовут Сергей Сотников.

В течение 12 лет после закрытия аэропорта Ижма он по собственной инициативе, в одиночку сохранял взлетно-посадочную полосу аэродрома в рабочем состоянии. Именно это спасло в сентябре 2010 года пассажирский лайнер, экипаж которого совершившил на аэродроме вынужденную посадку.

7 сентября 2010 года

Самолет Ту-154М авиакомпании "Алроса" выполнял пассажирский рейс по маршруту Полярный - Домодедово. Через 3,5 часа после взлета на борту пропало электропитание, из-за этого отключились навигационные системы и топливные насосы. Остатка топлива было недостаточно, чтобы долететь даже до ближайшего запасного аэродрома.

Экипаж произвел вынужденную посадку без приборов, "на глаз", в бывшем аэропорту Ижма (Республика Коми) на давно выведенную из эксплуатации и непригодную для самолетов этого типа взлетную полосу - она была слишком короткой.

После посадки "большая тушка" выкатилась за пределы ВПП и въехала в подлесок. На борту самолета находился 81 человек (9 членов экипажа и 72 пассажира), никто из них не пострадал. Самолет получил небольшие повреждения и был впоследствии восстановлен.

Пилоты, как они сами признавались, обнаружили аэродром Ижмы случайно. Они искали подходящую площадку для приземления или приводнения, летя на небольшой высоте над рекой Ижмой.

Пилоты дважды уводили самолет на второй круг, оценивая состояние ВВП. Самолет приземлился с третьего захода с превышением посадочной скорости.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption После ЧП тогдашний президент России Дмитрий Медведев присвоил командиру Евгению Новоселову и второму пилоту Андрею Ламанову звания Героя России. В феврале 2012 года Сергея Сотникова наградили медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени

Комиссия Росавиации, расследовавшая авиапроисшествие, назвала причиной аварии так называемый тепловой разгон аккумулятора, что привело к короткому замыканию и отключению всей бортовой электросети.

Сергей Сотников

Из сообщения Росавиации: "Благополучному приземлению самолета Ту-154М во многом способствовала добросовестная работа Сергея Сотникова по контролю за эксплуатационным состоянием взлетно-посадочной полосы вертолетной площадки Ижма и прилегающих к ней территорий".

Сотников неоднократно говорил в интервью, что убирал полосу для себя, "чтобы было приятно" и чтобы был порядок.

В 2012 году вертолетную площадку Ижма было решено ликвидировать, в здании отключили электропитание. Сотников написал заявление об увольнении с 1 ноября 2013 года, но продолжал работать. После резонанса в СМИ электричество в здание вернули.

В марте 2016 года временно исполняющий обязанности главы Коми Сергей Гапликов во время рабочей поездки в Ижемский район после встречи с Сотниковым поручил рассмотреть возможность восстановления аэропорта. Результаты поручения Гапликова не опубликованы.