"Это убийство свободы слова". СМИ публикуют письмо журналистки Светланы Прокопьевой

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Журналистка из Пскова Светлана Прокопьева, обвиняемая в публичном оправдании терроризма, опубликовала открытое письмо, в котором заявила, что ее уголовное дело угрожает свободе слова в России. Его текст полностью перепечатали сразу несколько российских изданий.

Поводом для возбуждения дела против Прокофьевой стала передача в эфире "Эха Москвы в Пскове" в ноябре 2018 года, в которой журналистка обсуждала теракт в здании управления ФСБ по Архангельской области.

31 октября в здание управления вошел 17-летний местный житель и привел в действие самодельное взрывное устройство. Он погиб на месте, ранения получили трое сотрудников ФСБ. Прокопьева предположила, что государство может нести часть ответственности за появление поколения граждан, которые борются с ним.

В феврале дома у Прокопьевой прошел обыск, после которого ее отвезли на допрос в управление Следственного комитета России. 20 сентября адвокат Прокопьевой Татьяна Мартынова сообщила, что следствие предъявило ей обвинение в публичном оправдании терроризма (часть 2 статьи 205.2 УК РФ).

В своем открытом письме, которое во вторник было опубликовано на сайтах "Эха Москвы", "Новой газеты", "Дождя" и ряда других изданий, Прокопьева сообщает, что ее внесли в список действующих экстремистов и террористов Росфинмониторинга, из-за чего она не может завести банковскую карту, открыть депозит или оформить ипотеку.

"Я не признаю вину и считаю свое уголовное дело банальной местью обиженных силовиков", - пишет Прокопьева.

"Не решатся вовремя сказать правду"

Журналистка утверждает, что не оправдывала терроризм и не анализировала причины теракта, а лишь пыталась понять, почему мужчина решился на такой поступок.

"Нельзя заранее знать, какие именно слова, в каком порядке расставленные, заденут очередного облеченного властью силовика. Они назвали преступлением высказанное мнение. Они конструируют преступника из человека, который просто сделал свою работу", - говорится в открытом письме.

Прокопьева опасается, что по такому же принципу российские следственные органы могут завести уголовное дело из-за любого более-менее острого текста.

"Мое уголовное дело - это убийство свободы слова. Имея перед глазами мой пример, десятки и сотни других журналистов не решатся вовремя сказать правду", - резюмирует она.

В феврале в интервью Би-би-си журналистка также отмечала, что считает свое дело политически мотивированным.

"Конечно, это политика, безусловно. Мне кажется, что после взрыва в Архангельске они вообще проводили большую работу по поиску, скажем так, реакции на это событие. И, насколько я знаю, мое уголовное дело не единственное. То есть, наверное, я просто попала под какой-то мониторинг что ли..." - говорила Прокопьева.

Глава правозащитной ассоциации "Агора" Павел Чиков во вторник опубликовал в своем Телеграм-канале выдержки из заключений лингвистов и психологов, подготовленных по делу Прокопьевой. "Ни одна [экспертиза] не нашла никаких признаков оправдания терроризма", - отметил Чиков.

Если вина Светланы Прокопьевой будет доказана, то журналистке грозит штраф до миллиона рублей или лишение свободы сроком до семи лет.