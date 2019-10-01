В Москве сотрудника Следственного комитета ударили ножом у проходной ведомства

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Неизвестный напал с ножом на сотрудника Следственного комитета России прямо у проходной центрального аппарата ведомства в Москве. Сотрудник следственного комитета госпитализирован.

Как сообщает агентство РИА новости со ссылкой на пресс-службу СКР, нападавший задержан. Ножевое ранение сотруднику ведомства он нанес в тот момент, когда тот занимался организацией приема граждан.

Официально имя и должность пострадавшего сотрудника не называются. Источники агентства РИА Новости и телеграм-канала Baza утверждают, что он имеет звание полковника. Также Baza пишет, что ранение нанесено в область сердца, но официально это не подтверждено.

Нападения на следователей происходят регулярно, чаще всего они оказываются связаны с работой пострадавших. Так, в августе суд в аннексированном Крыму приговорил к трем годам колонии бывшего майора полиции Алексаднра Леснова и нескольких бывших спецназовцев, признав их виновными в нападении на следователя, который вел дело нескольких подчиненных Леснова.