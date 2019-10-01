Драма в швейцарском банке: слежка, самоубийство и разлад в Credit Suisse

Правообладатель иллюстрации Reuters

Операционный директор второго по величине банка Швейцарии, Credit Suisse, уволился на фоне корпоративного скандала со слежкой за бывшим сотрудником.

В Credit Suisse во вторник в срочном порядке созвали пресс-конференцию, чтобы объявить о добровольном уходе в отставку операционного директора Пьера-Оливье Буэ. Председатель правления банка Урс Ронер принес извинения бывшему главе отдела руководства активами банка Икбалу Хану и признал, что за ним действительно была организована слежка.

"Мы не приемлем такого поведения. организовывать слежку было неправильно, - цитирует Ронера агентство Блумберг. - Разумеется, для нас это не является стандартным способом вести дела", - добавил он.

Несколькими часами ранее банк опубликовал результаты независимого расследования. Из них следует, что Буэ нанял частных детективов для слежки за своим бывшим коллегой без ведома своего начальства. Также в отставку подал глава службы безопасности банка Ремо Боккали - единственный, если верить расследованию, человек, знавший о слежке.

Еще одним человеком, знавшим о слежке, был консультант по безопасности, который помог Буэ организовать ее. Этот человек, известный только как "Т.", совершил самоубийство.

В Credit Suisse ответ на вопрос об уходе консультанта из жизни заявили, что очень сожалеют об этом.

Сам Хан ушел из банка еще в июле, перейдя на работу в конкурирующий UBS.

Драка банкиров

43-летний уроженец Пакистана Икбал Хан жил в Швейцарии с 12 лет. Он пришел в Credit Suisse на должность управляющего из компании Prudential, которую возглавлял.

Однако на новом месте дела у Хана пошли не очень хорошо. У него достаточно быстро испортились отношения с одним из начальников - 57-летним Тиджейном Тиамом.

Конфликт обострился после того, как Хан купил участок по соседству с домом Тиама и начал на нем работы. За два года он снес старый дом и построил новый, все это время рабочие часто выходили на смены в воскресенье и по утрам.

В конце концов, дело дошло до драки. В январе этого года, в попытке помириться, Тиам пригласил соседа на вечеринку.

Там Хан вступил в перепалку с женой Тиама из-за того, что незадолго до этого высадил на краю своего участка деревья.

Началась драка, в которой, как сообщается, принимали участие и другие гости вечеринки для высокопоставленных банкиров.

Именно после этого Хан решил уйти из компании. Однако к инциденту со слежкой это, вероятно, не имело отношения. Следствие пришло к выводу, что Тиам, вероятнее всего, вообще не знал о том, что за его коллегой следят.

Корпоративная слежка

Скандал вокруг Хана продолжился в сентябре, когда стало известно, что банк нанял стороннюю фирму для слежки за своим уходящим сотрудником.

Хан уходил в банк UBS. Буэ начал волноваться, что глава отдела может увести к конкурентам клиентов Credit Suisse. Операционный директор обратился в фирму Investigo, чтобы ее сотрудники проследили за Ханом и узнали, не встречается ли он с кем-то из клиентов "на стороне".

Буэ рассказал проводившим расследование сотрудникам компании Homburger, что сделал это, чтобы защитить интересы банка, и не информировал о своем решении никого из других менеджеров.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption За Икбалом Ханом организовали слежку, но он ее заметил

Однако Хан заметил, что за ним следят. 17 сентября, находясь неподалеку от здания Швейцарского национального банка в центре Цюриха, он решил узнать, что за автомобиль следовал за ним повсюду.

Хан выскочил из своей машины, начал звать на помощь полицию и попытался сфотографировать машину со слежкой. После этого швейцарская полиция открыла дело об угрозах, которое до сих пор не закрыто.

Как говорится в докладе расследовавшей инцидент компани Homburger, доказательств того, что Хан пытался увести клиентов из Credit Suisse, не обнаружено.