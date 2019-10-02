Названо имя подростка, сбросившего ребенка с галереи "Тейт Модерн"
Британский суд разрешил называть имя подростка, который сбросил ребенка со смотровой площадки галереи современного искусства "Тейт Модерн". Его шестилетняя жертва по-прежнему с трудом двигается из-за травмы позвоночника.
Жителю западного Лондона Джонни Брейвери на момент предъявления обвинений в августе было 17 лет. Теперь ему исполнилось 18, в связи с чем суд снял запрет на упоминание его имени в прессе.
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У шестилетнего ребенка, которого Брейвери неожиданно сбросил со смотровой площадки галереи, внутримозговое кровоизлияние и поврежден позвоночник.
В ходе состоявшегося во вторник слушания по делу Брейвери судья Николас Хиллиард отклонил просьбу защиты не разглашать имя обвиняемого несмотря на то, что теперь он совершеннолетний.
В ноябре суд рассмотрит апелляцию от защиты Брейвери, которого обвиняют в попытке убийства.
Ребенок, которого Бейли сбросил со смотровой площадки на десятом этаже галереи, пролетел пять этажей и упал на крышу пристройки. Семья мальчика, приехавшего в Лондон из Франции, на этой неделе выпустила заявление.
Из него следует, что ребенок идет на поправку и "часто улыбается", но ему трудно принимать пищу и двигаться.
"Мы видим, что он старается. Мы всем сердцем верим, что у него получится", - заявили в семье.
Трагический случай произошел четвертого августа. Брейвери, находясь на смотровой площадке, внезапно схватил ребенка и перебросил его через ограждение.
Очевидцы рассказывают, что услышали звук тяжелого удара, за которым последовал отчаянный женский крик: "Где мой сын? Где мой сын!?"
Ребенка обнаружили на крыше пятого этажа после падения со смотровой площадки. О мотивах Брейвери ничего не известно.