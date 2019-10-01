СМИ: представители Украины подписали "формулу Штайнмайера". Что это такое?

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Трехсторонняя контактная группа по Донбассу на переговорах в Минске утвердила единую редакцию "формулы Штайнмайера", сообщают российские СМИ. Без согласования формулы Москва отказывалась от участия во встрече лидеров стран-участниц "нормандской четверки".

Украинские власти и СМИ пока не подтверждают эти сообщения.

Участники контактной группы по Украине поставили подписи под документом с "формулой Штайнмайера", украинская делегация также подписала формулу на заседании в Минске, сообщают российские агентства Интерфакс, ТАСС и РИА Новости со ссылкой на источники. Представитель ОБСЕ Мартин Сайдик озвучит детали позже, сказал источник РИА Новости.

Кроме того, по данным собеседника Интерфакса, согласован второй спорный момент - разведение сил в Петровском и Золотом как одно из условий реализации "формулы Штайнмайера". Подписание формулы создает предпосылки для саммита стран "нормандского формата", напомнил источник агентства.

Член делегации самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Родион Мирошник сказал журналистам: "Ну, да, есть форма".

Что такое "формула Штайнмайера"?

"Формулы Штайнмайера" предполагает вступление на Украине в силу закона об особом статусе территорий, контролируемых самопровозглашенными ДНР и ЛНР, после проведения там выборов, которые должны быть признаны ОБСЕ честными и свободными.

Формулу разработал экс-глава МИД Германии, нынезанимающий пост президента страны Франк-Вальтер Штайнмайер. Он предлагал, чтобы неподконтрольная Киеву часть Донбасса получила временный особый статус на период выборов, которые должны быть проведены по украинскому законодательству.

Если ОБСЕ признает эти выборы честными и свободными, закон об особом статусе Донбасса должен вступить в силу и действовать на постоянной основе. Предполагалось, что это должно ускорить выполнение минских договоренностей и поэтапное снятие санкций с России.

Впервые эту идею обсуждали еще в 2015 году, но она никогда не была оформлена в едином для всех документальном виде. Поэтому стороны трактовали ее по-разному - и до согласования дело до сих пор не доходило.

"После того, как будет опубликован доклад БДИПЧ ОБСЕ, из которого следует, что они признаны состоявшимися, особый статус должен быть введен на постоянной основе, а затем закреплен в Конституции Украины", - комментировал формулу во вторник российский источник Интерфакса.

Предыдущая попытка

Одобрение "формулы Штайнмайера" ожидалось еще 18 сентября на предыдущей встрече контактной группы в Минске. Тогда Киев выступил против, а в Москве заявили, что отказ украинских властей ставит под вопрос переговоры Путина с Зеленским в "нормандском формате".

Украинская делегация во главе с Леонидом Кучмой отказалась подписывать документ. Кучма заявил через представителя, что реализация "формулы Штайнмайера" возможна только при условии выполнения нескольких пунктов.

Этих услових оказалось много : полное прекращение огня, обеспечение эффективного мониторинга СММ ОБСЕ на всей территории Украины, вывод с территории Украины вооруженных формирований иностранных войск и военной техники, разведение сил и средств вдоль всей линии соприкосновения, обеспечение работы ЦИК Украины, украинских политических партий и иностранных наблюдателей, установление контроля над неподконтрольным Украине участком российско-украинской границы.

Переговоры Путина и Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский пока лично не встречался с президентом России Владимиром Путиным. В то же время сообщалось о трех телефонных разговорах двух президентов.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявлял, что встреча лидеров стран "нормандской четверки" (Германия, Россия, Украина, Франция) могла состояться еще в сентябре, но не состоялась из-за России.

В свою очередь помощник российского президента Юрий Ушаков допускал проведение встречи в октябре. Но с условием: сначала надо выполнить прежние договоренности глав четырех государств - развести силы конфликтующих стороны в Донбассе, а также оформить в документ и скрепить подписями "формулу Штайнмайера".

Зеленский в последнее время неоднократно заявлял о готовности встречаться с Путиным в "нормандском формате". Во вторник президент Франции Эмманюэль Макрон сказал, что рассчитывает на проведение саммита "в ближайшие недели".