Неизвестный с мечом напал на училище в Финляндии
Один человек погиб и 10 получили ранения после того, на профессиональное училище в финском городе Куопио напал человек, вооруженный мечом.
Очевидец событий рассказал финским СМИ, что человек с мечом ворвался в колледж Саво и стал бросаться на людей.
По сообщению полиции, у нападавшего было с собой холодное и огнестрельное оружие.
Училище располагается в местном торговом центре. Прибывшие полицейские открыли огонь по нападавшему, ранив его.
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Еще один очевидец нападения рассказал в интервью местному радио, что видел вооруженных полицейских и слышал два выстрела.
Из числа пострадавших в результате нападения два человека находятся в больнице в тяжелом состоянии.
Полиция сообщила, что в помещении обнаружено тело одного погибшего. Местная больница сразу же перешла в режим повышенной готовности.
Учащиеся кидали стулья
В колледже учатся около 600 человек и работает 40 преподавателей. Пока не ясно, сколько из этих людей находились в помещении в момент нападения.
Одна женщина сказала местной прессе, что оказала первую помощь преподавательнице, которая получила серьезное ранение руки.
Нападавший вошел в училище после полудня, достал из рюкзака меч, и напал на учительницу, сообщает сайт Iltahlehti. Та пыталась бежать, а учащиеся стали закидывать нападавшего стульями.
Неназванный очевидец говорит, что нападавший ранил студентку в шею и живот.
Пока не ясно, учился ли нападавший в этом колледже. Известно лишь, что он гражданин Финляндии. Его мотивы выясняются.
Премьер-министр Финляндии Антти Ринне назвал нападение шокирующим и немыслимым. Министр образования Ли Андерссон сказала, что у каждого есть право на образование в безопасности и без угрозы насилия.
Финляндия считается безопасной страной. В 2017 году там было зарегистрировано всего 73 убийства, при этом, как отмечают специалисты, у очень многих жителей есть огнестрельное оружие.
В 2008 году 22-летний человек застрелил десятерых в училище в Каухайоки, после чего убил самого себя.