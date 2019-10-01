Неизвестный с мечом напал на училище в Финляндии

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Среди раненых один полицейский

Один человек погиб и 10 получили ранения после того, на профессиональное училище в финском городе Куопио напал человек, вооруженный мечом.

Очевидец событий рассказал финским СМИ, что человек с мечом ворвался в колледж Саво и стал бросаться на людей.

По сообщению полиции, у нападавшего было с собой холодное и огнестрельное оружие.

Училище располагается в местном торговом центре. Прибывшие полицейские открыли огонь по нападавшему, ранив его.

Еще один очевидец нападения рассказал в интервью местному радио, что видел вооруженных полицейских и слышал два выстрела.

Из числа пострадавших в результате нападения два человека находятся в больнице в тяжелом состоянии.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Училище находится в местном торговом центре

Полиция сообщила, что в помещении обнаружено тело одного погибшего. Местная больница сразу же перешла в режим повышенной готовности.

Учащиеся кидали стулья

В колледже учатся около 600 человек и работает 40 преподавателей. Пока не ясно, сколько из этих людей находились в помещении в момент нападения.

Правообладатель иллюстрации IL-TV Image caption Прибыв в училище полиция открыла огонь

Одна женщина сказала местной прессе, что оказала первую помощь преподавательнице, которая получила серьезное ранение руки.

Нападавший вошел в училище после полудня, достал из рюкзака меч, и напал на учительницу, сообщает сайт Iltahlehti. Та пыталась бежать, а учащиеся стали закидывать нападавшего стульями.

Неназванный очевидец говорит, что нападавший ранил студентку в шею и живот.

Пока не ясно, учился ли нападавший в этом колледже. Известно лишь, что он гражданин Финляндии. Его мотивы выясняются.

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Премьер-министр Финляндии Антти Ринне назвал нападение шокирующим и немыслимым. Министр образования Ли Андерссон сказала, что у каждого есть право на образование в безопасности и без угрозы насилия.

Финляндия считается безопасной страной. В 2017 году там было зарегистрировано всего 73 убийства, при этом, как отмечают специалисты, у очень многих жителей есть огнестрельное оружие.

В 2008 году 22-летний человек застрелил десятерых в училище в Каухайоки, после чего убил самого себя.