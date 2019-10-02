Меган Маркл подала в суд на британский таблоид Mail on Sunday

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Герцогиня Сассекская Меган подала иск против британской газеты Mail on Sunday. Она считает, что газета незаконно опубликовала ее письмо.

Принц Гарри заявил, что пойти на эти меры его супругу вынудила "непрекращающаяся пропаганда".

"Я потерял мать, и сейчас я наблюдаю, как моя жена становится жертвой все тех же влиятельных сил", - заявил Гарри, имея ввиду свою покойную мать, принцессу Диану.

Адвокаты герцогини утверждают, что статьи Mail on Sunday не соответствуют действительности и унижают личное достоинство Меган Маркл.

В феврале газета опубликовала рукописное письмо Меган отцу, написанное вскоре после ее свадьбы с Гарри.

Юристы герцогини подали иск в Высокий суд Лондона против газеты и медиакомпании, которой она принадлежит. Они обвинениют издание в неправерном использовании частной информации, нарушении авторских прав и закона о защите персональных данных, принятого в 2018 году.

Представитель Mail on Sunday заявил, что газета считает свою статью соответствующей всем стандартам и будет защищаться в суде.

"История повторяется"

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Принц Гарри считает, что его жена стала жертвой "безжалостной кампании" в таблоидах

Завление принца Гарри в связи с подачей иска опубликовано на официальном сайте герцога и герцогини Сассекских.

Гарри пишет, что он и его жена верят в свободу прессу и считают ее "краеугольным камнем демократии".

"К сожалению, моя жена с недавних спор стала жертвой британских таблоидов", - добавляет он.

"Безжалостная кампания набирала обороты в течение последнего года, во время ее беременности и заботы о нашем новорожденном сыне".

Принц вспоминает свою мать Диану, принцессу Уэльскую, и пишет, что его "самый большо страх - что история повторяется".