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Контактная группа по Донбассу на переговорах в Минске утвердила редакцию "формулы Штайнмайера", определяющую порядок вступления в силу закона об особом статусе Донбасса.

Один из главных вопросов - когда состоится саммит "нормандской четверки" с участием лидеров России, Украины, Германии и Франции, где впервые встретятся Владимир Зеленский и Владимир Путин. Без согласования "формулы Штайнмайера" Москва считала невозможной такую встречу.

После заседания трехсторонней группы в Минске украинский президент заявил, что с принятием "формулы Штайнмайера" устранены последние препятствия для проведения саммита "нормандской четверки". Саму формулу он назвал "самой большой страшилкой последних недель".

По словам Зеленского, в ходе заседания в Минске участники встречи также договорились о разведении сил в районе населенных пунктов Петровское и Золотое, однако вопрос освобождения пленных находится на этапе обсуждения. Он также пообещал, что "никаких выборов под дулами пулеметов в Донбассе не будет".

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявлял, что встреча лидеров стран "нормандской четверки" могла состояться еще в сентябре. Помощник российского президента Юрий Ушаков допускал проведение встречи в октябре. А президент Франции Эммануэль Макрон сказал во вторник, что рассчитывает на проведение саммита "в ближайшие недели".

Российский президент Владимир Путин намерен освободить от должности главу Федеральной службы исполнения наказаний Геннадия Корниенко. Об этом сообщило издание РБК, а также источники агентств ТАСС и Интерфакс. 30 сентября Корниенко исполнилось 65 лет - это предельный возраст нахождения на госслужбе. Именно такая формулировка будет содержаться в указе, который, как ожидается, будет обнародован в среду. Пока Кремль не комментировал сообщения об увольнении главы ФСИН.

Индия отмечает 150-летие со дня рождения национального героя Махатмы Ганди. В рамках масштабных праздничных мероприятий премьер-министр страны Нарендра Моди планирует объявить о полном запрете одноразовых пластиковых изделий. Ранее Моди заявлял, что Индия - страна с населением более 1,3 млрд человек - намерена отказаться от одноразового пластика в течение ближайших пяти лет. Индийский премьер также призвал граждан выйти на субботники в честь национального праздника и убрать улицы от мусора.

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Мосгорсуд в закрытом режиме рассмотрит иски уволенных из-за дела Ивана Голунова полицейских. Они считают свое увольнение незаконным и требуют восстановления на службе;

Пресненский суд Москвы рассмотрит иск продюсера Бари Алибасова на 100 млн рублей к производителю химического средства "Крот", которое он случайно выпил, а также к сети супермаркетов "Ашан".

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"Ведомости" в редакционной колонке пишут, что дело об оправдании терроризма против псковской журналистки Светланы Прокопьевой только подтверждает правоту ее слов, за которые ей грозит до семи лет колонии.

По мнению издания, ситуация с Прокопьевой "демонстрирует политическую ангажированность правоохранительной системы, для которой поставленный журналистом вопрос об ответственности государства оказывается уголовно наказуемым деянием".

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Во вторник полиция Ватикана пришла с обысками в Государственный секретариат и Управление финансовой информации Святого Престола. Полицейские изымали документы и электронные устройства в рамках расследования о возможных финансовых нарушениях. Высокопоставленный источник в Ватикане рассказал агентству Рейтер, что поводом для обыска могли стать операции с недвижимостью.

Конгресс США одобрил поставку Ураине противотанковых ракетных комплексов "Джавелин" на сумму 39 млн долларов, сообщает Блумберг со ссылкой на свои источники в американском правительстве. Эту информацию подтвердило и агентство Рейтер. Речь идет о поставке 150 ракет и двух ракетных установок "Джавелин". "Джавелины" уже стоят на вооружении Вооруженных сил Украины. Киев в течение нескольких лет пытался добиться поставки этих систем, но поставки начались только во время президентства Дональда Трампа.

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С 1 октября Россия упростила въезд для иностранных туристов в Петербург. Одновременно петербургский аэропорт "Пулково" готовится пустить к себе западных лоукостеров. Чем все это обернется для города, который давно стал одним из самых популярных направлений для зарубежных туристов, разбирались Мария Киселева и Юрий Баранюк.

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Программа Би-би-си Panorama узнала о содержании аудиозаписей, сделанных в момент убийства саудовского журналиста Джамаля Хашогги в здании консульства Саудовской Аравии в Стамбуле ровно год назад. Записи были сделаны турецкими спецслужбами, которые установили в консульстве прослушивающие устройства. То, что там происходило, слышали всего несколько человек. Двое из них рассказали об этом журналистам Би-би-си.

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Дайджест подготовили Григор Атанесян и Олег Михайлов