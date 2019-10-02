Роскомнадзор заблокировал сайт информагентства "Фергана"

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Роскомнадзор ограничил доступ к сайту информационного агентства "Фергана", говорится в заявлении агентства. Причины блокировки ресурса в ведомстве не сообщают.

На странице Универсального сервиса проверки ограничения доступа к сайтам Роскомнадзора указывается, что доступ к сайту на территории России ограничен с 30 сентября.

В редакции "Ферганы" отмечают, что процедура блокировки сайтов должна начинаться с отправки уведомления провайдеру, после чего провайдер должен уведомить владельца сайта и назвать ему предъявленные претензии. Если владелец сайта не удаляет страницу с запрещенной информацией, то сайт попадает в реест Роскомнадзора.

"Редакция "Ферганы" заявляет: мы не получали никаких предупреждений. Мы понятия не имеем, к какой именно информации, опубликованной у нас, и у кого возникли претензии. Но Роскомнадзор уже поспешил внести нас в реестр и ограничил доступ к странице", - говорится в заявлении агентства.

При этом у "Ферганы" есть один неразрешенный конфликт с ведомством: в среду мировой суд должен решить, штрафовать ли главного редактора издания за то, что "Фергана" не указала, что туркменское "Общество свидетелей Иеговы" запрещено в России, отмечается в сообщении. Как утверждают в издании, туркменского общества нет в официальном списке организаций, признанных экстремистскими на территории России.

"Блокировка стала для нас полной неожиданностью, мы будем разбираться в ситуации. Мы уже отправили запрос в Роскомнадзор с требованием объяснить, почему доступ к сайту был ограничен без предупреждения", - заявила главный редактор "Ферганы" Мария Дубнова.

Русская служба Би-би-си направила запрос в Роскомнадзор, ожидает ответа.

Информационное агентство "Фергана" было основано в 1998 году, оно зарегистрировано в России и специализируется на новостях из Центральной Азии. Сайт агентства ранее подвергался блокировке в Узбекистане, Казахстане, Таджикистане, Туркмении и в Кыргызстане.