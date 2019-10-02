Уволился бурятский сотрудник Росгвардии, критиковавший задержания на митингах

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В Бурятии уволился сотрудник ФГУП "Охрана" Росгвардии Виктор Хоржиров, который призывал своих коллег не выполнять "заведомо преступных приказов" во время протестных митингов в Улан-Удэ.

15 сентября в интернете появилось видообращение Хоржирова, в котором он назвал задержания на митингах незаконными.

"Уважаемые коллеги из Росгвардии, прошу вас не выполнять заведомо преступных приказов. Вы же чьи-то дети, вы чьи-то братья, сестры, мужья. Пожалуйста, не превышайте своих полномочий. Уверен, что в нашей республике все можно решить мирным путем, путем переговоров", - говорил он.

Видеозапись широко разошлась по сети и собрала десятки восторженных комментариев.

На следующий день официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин сообщил, что Хоржиров будет привлечен к дисциплинарной ответственности, так как записал видеоролик на рабочем месте, во время исполнения служебных обязанностей.

"Как он сам пояснил, он руководствовался только лучшими побуждениями и согласен с тем, что достаточно эмоционально отреагировал на результаты выборов в горсовет города Улан-Удэ, куда он баллотировался, но выборы проиграл", - сказал Грибакин.

Во вторник Хоржиров сообщил в эфире телеканала "Дождь", что он решил добровольно уволиться со своей работы.

"Я написал заявление по собственному желанию. Руководство пошло мне навстречу. Я не могу сказать, что на меня оказывалось какое-то психологическое давление в силу того, что у меня есть договоренность с руководством о том, что я не распространяюсь [о том], что было", - объяснил он.

Он также повторил, что, по его мнению, власти незаконно применили силовые методы при задержании протестующих.

9-11 сентября в Улан-Удэ прошли стихийные митинги. Сначала люди вышли на улицу, чтобы поддержать якутского шамана Александра Габышева, который отправился в Москву для "изгнания Владимира Путина". Позднее к митингующим присоединились представители КПРФ, которые требовали перевыборов мэра города. Кандидат от коммунистов Вячеслав Мархаев не смог избраться на этот пост на выборах 8 сентября.

Митингующие не уходили с центральной площади даже ночью, и 12 сентября акцию разогнали сотрудники Росгвардии.

Хоржиров также является сторонником КПРФ и 8 сентября пытался избраться в городской совет Улан-Удэ, но проиграл кандидату от "Единой России".