Глава ФСИН Геннадий Корниенко освобожден от должности

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Директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России Геннадий Корниенко освобожден от должности в связи с достижением предельного возраста. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Источник, близкий к уголовно-исполнительной системе, сообщил агентству ТАСС, что соответствующее решение было принято 30 сентября. В этот день Корниенко исполнилось 65 лет - это предельный возраст пребывания на службе в уголовно-исполнительной системе для сотрудника в звании генерал-полковника внутренней службы.

Как сообщают источники РБК, основным кандидатом на должность нового главы ведомства является начальник управления "Л" ФСИН Вадим Баланин.

На должность директора ФСИН также претендуют заместители главы ведомства Анатолий Рудый и Валерий Максименко, а также Олег Плохой, статс-секретарь и заместитель главы Росгвардии.

Ранее в сентябре президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому гражданские лица теперь смогут занимать различные руководящие посты во ФСИН, в том числе должность директора ведомства.

Корниенко родился 30 сентября 1954 года в Карелии. В начале 2000-х годов занимал должность заместителя директора ФСО, затем 10 лет возглавлял Государственную фельдъегерскую службу России.

В июне 2012 года Корниенко был назначен директором ФСИН.

Предыдущий глава ведомства Александр Реймер в 2015 году стал фигурантом дела о мошенничестве при закупке электронных браслетов для арестованных. В 2017 году Замоскворецкий суд Москвы приговорил его к 8 годам лишения свободы с лишением звания генерал-полковника.

Пытки и коррупция

При Геннадии Корниенко вокруг ФСИН разгорелось несколько скандалов, связанных с пытками заключенных. Самый громкий из них вспыхнул летом прошлого года вокруг ярославской колонии номер 1 после того, как "Новая газета" опубликовала видеозапись избиения заключенных.

По итогам расследования было возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий, от должностей отстранили 17 сотрудников колонии. В общей сложности по делу были задержаны 12 человек.

Инцидент возмутил в том числе главу Совета Федерации Валентину Матвиенко, которая предложила реформировать ФСИН.

"Если действительно кто-то из руководителей [ФСИН] озаботился только тем, что это [видео] утекло [в интернет], этот руководитель тоже заслуживает наказания", - заявляла она.

В ноябре 2018 года суд в Челябинске приговорил четырех сотрудников ФСИН к срокам от трех до восьми лет лишения свободы за избиения заключенных, одно из которых закончилось смертью. Своей вины они не признали.

В 2017 году ФСИН оказалась в центре коррупционного скандала, когда следственные органы задержали заместителя директора ведомства Олега Коршунова. Против него было возбуждено дело по статье о растрате в особо крупном размере с использованием служебного положения.

В СКР сообщали, что Коршунова обвинили в растрате как минимум 160 млн рублей.

Дело против Коршунова было возбуждено в рамках масштабного расследования хищений при строительстве крупнейшего в Европе следственного изолятора "Кресты-2".