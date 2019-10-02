Умер автор музыки к "Мимино" и "Кин-дза-дза" Гия Канчели

Правообладатель иллюстрации Zurab Javakhadze/TASS Image caption Гия Канчели (фото 2013 года)

В Тбилиси умер грузинский композитор Гия Канчели, ему было 84 года. Канчели писал музыку для театра и кино, в частности для фильмов Георгия Данелия "Не горюй", "Мимино" и "Кин-дза-дза", он также автор больших симфонических произведений.

Информацию о смерти Канчели подтвердили в семье композитора. Американское посольство в Грузии уже опубликовало сообщение с соболезнованиями.

"Сегодня мир потерял легендарного композитора Гию Канчели. Его музыка превзошла время и культуру, и она будет жить вечно. Сегодня, как никогда, желтые листья кажутся молчаливыми", - говорится в сообщении.

"Желтые листья" - одна из музыкальных тем к фильму "Мимино".

"Всю свою сознательную жизнь я провел вместе с Гией Канчели. Он был величайшим композитором. Наверное так, как Гия Канчели никто не умел создавать ту музыку, которая нужна кино. Он был почти неизменным композитором моих фильмов. Я очень опечален. Мировое кино потеряло величайшего композитора и человека", - поделился с Би-би-си грузинский режиссер и народный артист СССР Эльдар Шенгелая.

Гия Канчели - народный артист Грузинской ССР, народный артист СССР и обладатель премии "Ника" за лучшую музыку к фильму.

"Нику" Канчели получил за музыку к "Кин-дза-дза". За музыку к "Мимино" он призов не получил, зато получил поистине всенародную любовь.

Основная музыкальная тема фильма - песня "Чито-Гврито" в исполнении Вахтанга Кикабидзе. Канчели не считал ее выдающимся произведением. Композитор даже говорил, что вообще не стал бы писать эту композицию, если бы знал, что она будет так прочно с ним ассоциироваться.

Гия Канчели родился 10 августа 1935 года в Тифлисе (нынешнем Тбилиси) в семье врача.

Окончил музыкальную школу, но по первому образованию - геолог. А вот уже после университета поступил в Тбилисскую консерваторию, которую окончил в 1963 году по классу композиции.

С 1991 года Канчели жил в Берлине, а с 1995 года - в Антверпене по приглашению Королевского филармонического оркестра Фландрии.

Он автор не только музыки к кинофильмам и спектаклям, но и большого количества симфонических произведений, исполняемых на сценах Грузии и других стран мира.

За свою Четвертую симфонию "Памяти Микеланджело" Канчели был удостоен Государственной премии СССР в 1976 году.

Правообладатель иллюстрации Givi Kikvadze/TASS Image caption Гия Канчели (фото 1976 года)

В одном из интервью Канчели как-то сказал, что "Не горюй!" - это девиз его жизни.