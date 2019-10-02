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Карел Готт - один из самых знаменитых чешских певцов, которого называли "чешским соловьем", умер в Праге. Ему было 80 лет.

Карел Готт - едва ли не единственный чешский певец, получивший столь широкую известность за границей. Он выступал на сцене более 40 лет, пел на многих языках, в том числе на русском, и был безумно популярен в Советском Союзе.

"Было несколько таких певцов, таких героев, как Карел Готт. Он был одним из певцов не "внутреннего пользования" - его знали на Западе, его знали в Америке. Я считаю, что он был выдающимся певцом с прекрасным тембром, огромными возможностями: он пел на русском, французском, английском, чешском языках. Этот человек объездил весь мир и был любим всеми, просто голливудский красавец. Жалко очень, он был контактный, обладал чувством юмора", - рассказал РИА Новости российский юморист и певец Владимир Винокур.

Готт родился в 1939 году в городе Пльзень, получил образование электромонтера, участвовал в любительских выступлениях певцов. В 1960 году Готт поступил в Пражскую консерваторию по специальности "оперное пение". В 1967 году поехал на гастроли в США, откуда вернулся уже профессиональным артистом эстрады. Его первый же альбом был моментально раскуплен и стал "золотым".

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На европейской сцене Карела Готта называли "золотым голосом из Праги".

За свою творческую жизнь записал 150 альбомов, 180 синглов, снялся в тринадцати фильмах. Было продано тридцать миллионов пластинок певца. Карел Готт - народный артист Чехословакии.

Карел Готт и хоккеист Яромир Ягр являются самыми популярными гражданами Чехии.

После выхода на экраны чешско-немецкого фильма "Три орешка для Золушки", песни для которого исполнил Готт, его известность выросла ещё больше.

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В Германии, например, в обязательную школьную программу для начальных классов входит песня в исполнении Готта на немецком языке из многосерийного мультфильма "Пчелка Майя", напоминает РИА Новости.

"К нам приезжает каждый год певец из Праги Карел Готт"

В Советстком Союзе в 1970-1980-е годы певец бывал часто, артист Владимир Винокур даже пошутил однажды: "К нам приезжает каждый год певец из Праги Карел Готт".

В СССР были выпущены пластинки Готта "Я открываю двери" и "Встречай весну" (на русском языке).

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Он исполнял песни советских композиторов, принял участие в популярном фестивале "Песня-1978" и спел тогда дуэтом с Софией Ротару.

Ни один другой чешский актер или исполнитель не был так популярен в Советском Союзе. Он пел старинные русские романсы и советские песни: "Я вас любил", "Я встретил вас", "Соловьи, соловьи, не тревожьте солдат".