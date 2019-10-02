Французский город Руан в панике после пожара на химзаводе

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Жители французского города Руан на северо-западе Франции, считающие, что власти замалчивают последствия масштабного пожара на химическом заводе Lubrizol, устроили акции протеста под лозунгами "Наши дети в опасности" и "Расследование в наших руках".

26 сентября в хранилище завода сгорели более пяти тонн химических веществ и технического масла, облака черного дыма покрыли многокилометровую зону.

По словам властей, всесторонний анализ на месте пожара показал, что дым не токсичен. Но экологи и организации, борющиеся за чистоту окружающей среды, уверены, что власти скрывают правду.

Во вторник несколько школ в регионе были закрыты, дети жаловались на плохое самочувствие, тошноту, боль в горле и в глазах.

Сотни людей прошли по улицам Руана с плакатами, на которых было написано: "Наши дети в опасности", "Требуем гарантий для школьников" и "Расследование в наших руках".

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Во вторник сотни людей вышли на улицы требовать от властей правды

Они призывают власти всесторонне расследовать инцидент и обнародовать ту часть информации, которая будет иметь отношение к здоровью населения.

Завод в Руане является филиалом большой американской химической компании Lubrizol, которой владеет миллиардер Уоррен Баффетт.

В заявлении компании говорится, что, согласно кадрам с камер видеонаблюдения и показаниям очевидцев, возгорание началось за пределами территории завода и затем перекинулось на предприятие.

Причины пожара до сих пор не названы.

В чем опасность?

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption На месте пожара уже почти неделю работают эксперты, но жители считают, что до сих пор не получили полной информации

Население Руана насчитывает более 110 тысяч жителей. Это портовый город в устье Сены - одной из крупнейших рек Франции.

Пожар на химзаводе вызвал настоящую панику не только в городе, но и в соседних населенных пунктах. Городские советы призывают жителей не выходить без крайней нужды из дома.

Власти утверждают, что в результате горения в атмосферу попали в основном натуральные и органические вещества, такие как углеводороды и меркаптан - сернистое соединение, которое добавляют к газу. Меркаптан обладает неприятным запахом, очевидцы говорят, что он пахнет гнилой капустой и тухлыми яйцами.

При этом многие жалуются на резко ухудшившееся самочувствие, людям кажется, что власти их обманывают. Префект Нормандии заверил, что сведения властей абсолютно честны и прозрачны и основаны на выводах экспертов, работающих на месте пожара.

Опасная сажа

Еще одним источником вредных химикатов стало обрушение крыши завода, построенной со значительным использованием асбеста.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption На полях под Руаном уже свернули в пакеты сено, но будет ли оно теперь пригодно?

На сайте префектуры департамента Приморская Сена в режиме нон-стоп жителей инструктируют, как себя вести в сложившейся ситуации. В частности, наибольшую опасность на данный момент представляет не загрязненный воздух, а осевшая на землю сажа.

Попадание ее частиц в легкие, особенно в детские, может иметь ряд последствий. Рекомендуется тщательно мыть руки и игрушки.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Такая черная пыль накрыла весь город и окрестности. Ее частицы опасны для легких

Не рекомендуется есть фрукты и овощи из собственного сада, особенно если на них видны следы сажи.

При этом водопроводная вода пригодна для питья, считают местные власти.

Премьер-министр Франции Эдуард Филипп посетил Руан и сказал, что запах, нависший над городом, очень неприятный, но безвредный.

На месте происшествия продолжают работать эксперты, их выводы относительно состояния окружающей среды будут опубликованы в ближайшие дни.