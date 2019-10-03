Ислледование: люди выбрасывают в атмосферу в десятки раз больше СО2, чем вулканы

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Человечество выбрасывает в атмосферу Земли в десятки раз больше углекислого газа и других углеродных соединений, чем все вулканы нашей планеты, несмотря на то, что 99,8% углерода на нашей планете находится под землей, выяснили ученые. Это опровергает популярный у скептиков аргумент, что вулканы выбрасывают в атмосферу не меньше углекислого газа, чем люди.

Целью десятилетнего исследования ученых из Вашингтонского центра изучения углеродных залежей (Deep Carbon Observatory) было установить общее количество углерода на нашей планете и понять, являются ли нынешние высокие выбросы углерода в атмосферу действительно чем-то экстраординарным в истории нашей планеты.

Общее количество углерода, находящегося на поверхности и в атмосфере нашей планеты, ученые оценили примерно в 43 500 гигатонн. По их данным, это лишь 0,2% от общего количества углерода на Земле - 1,85 млрд гигатонн. Основная масса углерода - 99,8% - находится под поверхностью Земли.

Как показало исследование, вулканы и другие вулканически активные образования, такие как трещины в земной коре, выделяют в атмосферу примерно 0,3-0,4 гигатонн углерода в год. Человечество же выделяет углекислый газ в 40-100 раз больше.

"Скептики могут считать, что вулканы конкурируют с человечеством в области выбросов углекислого газа, но это совсем не так", - комментирует исследование профессор вулканологии и петрологии кембриджского Куинс-колледжа Мари Эдмондс.

Аргумент о вулканах действительно популярен у тех, кто не доверяет многочисленным исследованиям об изменении климата на нашей планете. Он регулярно входит в "хит-парады" подобных аргументов.

Углеродные катастрофы

В далеком прошлом происходили события, приводившие к выбросу углерода в атмосферу примерно в тех же количествах, что в наши дни, считают исследователи. Однако все эти события были катастрофическими. Углеродными катастрофами ученые считают, например, очень крупные извержения вулканов.

Одно из таких событий - падение метеорита, сформировавшего Чиксулубский кратер 66 млн лет назад. По оценкам ученых, вследствие удара в атмосферу выделилось от 425 до 1 400 гигатонн углекислого газа. Сопоставимые объемы выделяются и в наши дни в результате деятельности человека.

Правообладатель иллюстрации Science Photo Library Image caption Астероид, упавший на Землю 65 млн лет назад, существенно изменил климат на нашей планете

"Объемы углекислого газа, выделенные в результате деятельности человека за последние 10-12 лет, эквивалентны катастрофическому росту уровня CO2, который происходил в прошлом", - говорит Эдмондс.

Выделение углекислого газа - часть естественного цикла в жизни нашей планеты, и нынешние уровни углерода в атмосфере, вероятно, снизятся естественным образом, однако это займет столько времени, что для человечества это уже, вероятно, не будет иметь никакого значения, говорит профессор Селина Суарес из Университета Арканзаса.

"Сейчас мы достигли уровня углеродной катастрофы, что немного отрезвляет", - добавляет она.