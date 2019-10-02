Путин снова говорит о навязывании либерализма. Сравниваем цитаты

Правообладатель иллюстрации Valery Sharifulin/TASS

Президент России Владимир Путин заявил, что его слова о конце эпохи либерализма были неправильно интерпретированы. Что же он на самом деле имел в виду?

В конце июня Путин в интервью газете Financial Times сказал, что, по его мнению, либеральная идея "изжила себя окончательно".

В среду Путин отвечал на вопросы, принимая участие в пленарном заседании Российской энергетической недели. Модератор дискуссии напомнил ему, что в июньском интервью он спрогнозировал конец либеральной демократии и предрек конец западного образа жизни и западного образа ведения бизнеса.

Путин не согласился с такой трактовкой своих слов.

"Это неправильная, очень вольная интерпретация того, что я сказал. Так интерпретируют те, кто хочет думать, что мы таким образом хотим выстраивать свою политику. Я не говорил того, что вы сказали вслух. Не было этого! Откуда вы это взяли?" - возмутился российский президент (цитата по Интерфаксу).

Как Путин предлагает понимать сказанное им в интервью? И что неправильного в такой интерпретации?

"Я сказал в интервью Financial Times, что либеральная модель не имеет права на доминирование и не имеет права считать, что она единственно верная в мире, что мир гораздо разнообразнее. Нельзя навязывать одну модель всем", - пояснил Путин.

Что говорил Путин летом

Стенограмма старого интервью была опубликована на сайте Кремля. Путин действительно выступал против "доминирования" либеральной идеи, но и о конце либеральной демократии сказал несколько раз. При этом рассуждения о либерализме занимают больше двух страниц стенограммы.

"Есть современная так называемая либеральная идея. Она, по‑моему, себя просто изжила окончательно, - начинает развивать эту тему Путин. - Некоторые ее элементы просто нереалистичны: мультикультурализм там и так далее".

Далее он рассуждает о проблеме с миграцией в странах Западной Европы и США, выступая в поддержку решения Дональда Трампа о строительстве стены на границе с Мексикой.

"Я к чему веду? Люди, которые озабочены этим, рядовые граждане США, они, конечно, смотрят, говорят: вот молодец мужик, хоть что‑то делает, хоть что‑то предлагает, ищет решение, - продолжал российский президент. - А эта либеральная идея... Сейчас не говорю о носителях этой идеи, но носители ничего не делают... Говорят, что так надо, так хорошо. А что хорошего?"

Затем Путин рассказывает о своем отношении к однополым бракам, традиционным ценностям и религии, после чего снова возвращается к мысли о конце эпохи либерализма.

"Традиционные ценности стабильнее, важнее для миллионов людей, чем эта либеральная идея, которая, на мой взгляд, прекращает свое существование, действительно", - снова повторяет он.

Рассуждения о либерализме продолжаются, судя по стенограмме, еще несколько минут, и только потом звучит тезис, который Путин сейчас называет правильной трактовкой его слов о либерализме.

"Нужно дать возможность существовать и проявлять себя различным идеям и различным мнениям, но никогда не забывать все‑таки про интересы основного населения, - сказал он. - Тогда, мне кажется, мы избежим каких‑то внутриполитических крупных потрясений и передряг. Это касается и либеральной идеи".

"Это не значит (она сейчас, как я считаю, перестает доминировать), что ее нужно немедленно начать уничтожать. Надо относиться тоже с уважением и к этой точке зрения, к этим позициям. Просто они не могут диктовать никому и ничего, что они пытаются делать последние десятилетия, - говорил Путин. - Либеральную идею тоже нельзя уничтожать, она имеет право на существование, и даже поддерживать нужно в чем‑то. Но не надо считать, что она имеет право на абсолютное доминирование, вот о чем речь".