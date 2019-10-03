Госдума временно переезжает в Дом Союзов. У нее протекала крыша
Президент России Владимир Путин распорядился временно разместить депутатов Госдумы и работников аппарата в соседнем здании Дома Союзов, которое принадлежит профсоюзам. В последние годы нижняя палата российского парламента готовилась к ремонту.
Дом Союзов находится по адресу Большая Дмитровка, дом 1. Согласно распоряжению Путина, по указанному адресу временно будут размещаться подразделения организаций, в компетенцию которых входит обеспечение деятельности Госдумы, сообщает Интерфакс.
О временном переезде Госдумы в Дом союзов на прошлой неделе писала газета "Ведомости". В пояснительной записке к проекту федерального бюджета издание обнаружило, что министерство финансов предусмотрело дополнительное финансирование временного размещения Госдумы в здании на Большой Дмитровке, дом 1.
Сколько это будет стоить?
В 2020 году на это предложено потратить почти 389 млн рублей, в 2021-м - около 388 млн рублей. Таким образом, плата за размещение Госдумы во временном здании превысит 32 млн рублей в месяц (490 тыс. долларов), писали "Ведомости".
В Доме Союзов два больших зала - Колонный (1264 места) и Октябрьский (448 мест), их можно арендовать. Аренда Колонного зала стоит от 600 тысяч до 1 млн рублей в сутки, сказал газете собеседник в Доме Союзов.
Зампред нижней палаты от ЛДПР Игорь Лебедев говорил, что Госдума будет арендовать Колонный зал.
Что за здание
Дом Союзов был построен в XVIII веке, в 1784 году здание было выкуплено Благородным собранием и перестроено архитектором Матвеем Казаковым. После революции в доме находился Центральный совет московских профессиональных союзов.
Сейчас здание принадлежит Московской федерации профсоюзов (МФП), которое входит в близкую к власти Федерацию независимых профсоюзов России, писали "Ведомости" со ссылкой на полученную выписку из ЕГРН.
С 1994 года депутаты Госдумы заседают в здании бывшего Госплана СССР в Охотном Ряду, а также в еще одном здании в Георгиевском переулке. Нижняя палата парламента разместилась там по предложению мэра Москвы Юрия Лужкова.
Несколько проектов строительства нового парламентского центра так и не были реализованы.
Крыша протекла
Зал пленарных заседаний подтапливало после сильных дождей, жаловались ранее депутаты. Кроме того, они обращали внимание на проблему с вентиляцией.
В середине июля 2017 года депутатам пришлось объявить незапланированный перерыв в работе пленарного заседания, так как во время выступления вице-спикера Ирины Яровой с потолка стала капать вода.
В ноябре того же года стало известно, что Госдума планирует реконструировать крышу зала пленарных заседаний, протекшую летом, а также расширить зал. На сайте госзакупок говорилось, что на эти работы выделяется 57 млн рублей.
Планировалось, что ремонт должен быть закончен к декабрю 2018 года. Однако спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил провести более масштабную реконструкцию, а не просто чинить крышу.
В декабре 2018 года газета "Коммерсант" писала, что управделами президента повторно заключило контракт на проект реконструкции комплекса зданий Госдумы с компанией "Моспроект-2" Михаила Посохина.
Было решено ремонтировать не только крышу и зал заседаний, но и перестроить столовую, ресторан, два кафе и магазин-кулинарию.
Объем планируемых затрат к тому времени уже вырос с 57 млн рублей до 705 млн рублей. "Коммерсант" предполагал, что обновление нижней палаты обойдется бюджету в еще большую сумму - почти в 2 млрд рублей. В январе 2019 года "Коммерсант" писал, что масштабная реконструкция Госдумы обойдется в 4 млрд рублей.
Спикер Володин показывал журналистам эскизы, как должен выглядеть обновленный зал заседаний - кресла депутатов станут полукругом у президиума, а над залом возведут стеклянную конструкцию с куполом.
Реконструкция должна была пройти летом 2019 года, но так и не началась. "Ведомости" связывали это с тем, что под залом пленарных заседаний были выявлены пустоты, из-за чего пришлось провести дополнительные исследования.
Представитель управделами президента Елена Крылова в четверг сказала Интерфаксу, что эксперты сейчас продолжают изучение пустот под зданием Госдумы.
Все ли переедут?
Газета "Ведомости" выражала сомнение в том, что в Доме Союзов в следующем году будут проводиться пленарные заседания.
Зал заседаний, скорее всего, не переедет в Колонный зал и в 2020 году, "если экспертиза покажет, что необходимо укрепление фундамента здания [Госдумы]" и реконструкция зала заседаний будет снова отложена на время их проведения.
"Это дополнительная площадка для Госдумы", - говорил собеседник издания.
Здание Дома Союзов будет использоваться для различных парламентских слушаний, круглых столов, заседаний фракций, форумов, да и аппарат Госдумы всю первую половину 2019 года готовился к переезду, писали "Ведомости".