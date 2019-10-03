Госдума временно переезжает в Дом Союзов. У нее протекала крыша

Правообладатель иллюстрации Marat Abulkhatin/TASS

Президент России Владимир Путин распорядился временно разместить депутатов Госдумы и работников аппарата в соседнем здании Дома Союзов, которое принадлежит профсоюзам. В последние годы нижняя палата российского парламента готовилась к ремонту.

Дом Союзов находится по адресу Большая Дмитровка, дом 1. Согласно распоряжению Путина, по указанному адресу временно будут размещаться подразделения организаций, в компетенцию которых входит обеспечение деятельности Госдумы, сообщает Интерфакс.

О временном переезде Госдумы в Дом союзов на прошлой неделе писала газета "Ведомости". В пояснительной записке к проекту федерального бюджета издание обнаружило, что министерство финансов предусмотрело дополнительное финансирование временного размещения Госдумы в здании на Большой Дмитровке, дом 1.

Сколько это будет стоить?

В 2020 году на это предложено потратить почти 389 млн рублей, в 2021-м - около 388 млн рублей. Таким образом, плата за размещение Госдумы во временном здании превысит 32 млн рублей в месяц (490 тыс. долларов), писали "Ведомости".

В Доме Союзов два больших зала - Колонный (1264 места) и Октябрьский (448 мест), их можно арендовать. Аренда Колонного зала стоит от 600 тысяч до 1 млн рублей в сутки, сказал газете собеседник в Доме Союзов.

Зампред нижней палаты от ЛДПР Игорь Лебедев говорил, что Госдума будет арендовать Колонный зал.

Что за здание

Дом Союзов был построен в XVIII веке, в 1784 году здание было выкуплено Благородным собранием и перестроено архитектором Матвеем Казаковым. После революции в доме находился Центральный совет московских профессиональных союзов.

Сейчас здание принадлежит Московской федерации профсоюзов (МФП), которое входит в близкую к власти Федерацию независимых профсоюзов России, писали "Ведомости" со ссылкой на полученную выписку из ЕГРН.

С 1994 года депутаты Госдумы заседают в здании бывшего Госплана СССР в Охотном Ряду, а также в еще одном здании в Георгиевском переулке. Нижняя палата парламента разместилась там по предложению мэра Москвы Юрия Лужкова.

Несколько проектов строительства нового парламентского центра так и не были реализованы.

Крыша протекла

Зал пленарных заседаний подтапливало после сильных дождей, жаловались ранее депутаты. Кроме того, они обращали внимание на проблему с вентиляцией.

В середине июля 2017 года депутатам пришлось объявить незапланированный перерыв в работе пленарного заседания, так как во время выступления вице-спикера Ирины Яровой с потолка стала капать вода.

В ноябре того же года стало известно, что Госдума планирует реконструировать крышу зала пленарных заседаний, протекшую летом, а также расширить зал. На сайте госзакупок говорилось, что на эти работы выделяется 57 млн рублей.

Правообладатель иллюстрации TASS Image caption Дом Союзов расположен на соседней улице

Планировалось, что ремонт должен быть закончен к декабрю 2018 года. Однако спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил провести более масштабную реконструкцию, а не просто чинить крышу.

В декабре 2018 года газета "Коммерсант" писала, что управделами президента повторно заключило контракт на проект реконструкции комплекса зданий Госдумы с компанией "Моспроект-2" Михаила Посохина.

Было решено ремонтировать не только крышу и зал заседаний, но и перестроить столовую, ресторан, два кафе и магазин-кулинарию.

Объем планируемых затрат к тому времени уже вырос с 57 млн рублей до 705 млн рублей. "Коммерсант" предполагал, что обновление нижней палаты обойдется бюджету в еще большую сумму - почти в 2 млрд рублей. В январе 2019 года "Коммерсант" писал, что масштабная реконструкция Госдумы обойдется в 4 млрд рублей.

Спикер Володин показывал журналистам эскизы, как должен выглядеть обновленный зал заседаний - кресла депутатов станут полукругом у президиума, а над залом возведут стеклянную конструкцию с куполом.

Реконструкция должна была пройти летом 2019 года, но так и не началась. "Ведомости" связывали это с тем, что под залом пленарных заседаний были выявлены пустоты, из-за чего пришлось провести дополнительные исследования.

Представитель управделами президента Елена Крылова в четверг сказала Интерфаксу, что эксперты сейчас продолжают изучение пустот под зданием Госдумы.

Все ли переедут?

Газета "Ведомости" выражала сомнение в том, что в Доме Союзов в следующем году будут проводиться пленарные заседания.

Зал заседаний, скорее всего, не переедет в Колонный зал и в 2020 году, "если экспертиза покажет, что необходимо укрепление фундамента здания [Госдумы]" и реконструкция зала заседаний будет снова отложена на время их проведения.

"Это дополнительная площадка для Госдумы", - говорил собеседник издания.

Здание Дома Союзов будет использоваться для различных парламентских слушаний, круглых столов, заседаний фракций, форумов, да и аппарат Госдумы всю первую половину 2019 года готовился к переезду, писали "Ведомости".