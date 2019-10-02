"Зрада случилась": в чем винят Зеленского противники "формулы Штайнмайера"
Принятие Киевом "формулы Штайнмайера" вызвало ожесточенные споры в Верховной раде Украины. Критики этого решения назвали его "формулой Москвы", а защитники пытались доказать, что это единственный шанс на встречу в "нормандском формате" - и путь к перемирию в Донбассе.
И те и другие при этом сетовали, что им не хватает информации о том, на что же именно согласились в Минске накануне.
Новость о том, что Киев согласен с "формулой Штайнмайера", прогнозируемо стала поводом для споров среди украинских политиков и общественности. Накануне вечером в центре Киева с лозунгом "Нет капитуляции" прошли несколько сотен человек.
Впервые о "формуле Штайнмайера" заговорили в 2015 году. Представители прежней власти во главе с президентом Петром Порошенко называли ее "капканом", выставленным Россией: они утверждали, что не собираются обсуждать любые вопросы, связанные с выборами в Донбассе, до установления устойчивого перемирия и разведения войск.
Москва же требовала сначала выполнить "политические пункты" минских соглашений - то есть, например, провести выборы, а уже потом передавать Киеву контроль над границей.
Согласование "формулы Штайнмайера" в глазах оппонентов Владимира Зеленского как раз означало, что нынешний украинский президент согласился на условия Москвы.
Порошенко накануне назвал "формулу Штайнмайера" "формулой Путина" - и сказал, что его партия никогда ее не поддержит.
"Формула Штайнмайера" предполагает вступление на Украине в силу закона об особом статусе территорий, контролируемых самопровозглашенными ДНР и ЛНР, после проведения там выборов, которые должны быть признаны ОБСЕ честными и свободными.
Формулу разработал экс-глава МИД ГерманииФранк-Вальтер Штайнмайер, ныне занимающий пост президента страны. Он предлагал, чтобы неподконтрольная Киеву часть Донбасса получила временный особый статус на период выборов, которые должны быть проведены по украинскому законодательству и по международным демократическим стандартам.
Если ОБСЕ признает эти выборы честными и свободными, закон об особом статусе Донбасса должен вступить в силу и действовать на постоянной основе. Предполагалось, что это должно ускорить выполнение минских договоренностей и привести к поэтапному снятию санкций с России.
"Зрада случилась. Жаль только, что ее замечают те, кто стал ее причиной, так поздно", - иронизировал в разговоре с Би-би-си утром перед началом пленарного заседания Верховной рады депутат от "Слуги народа" Богдан Яременко. Он возглавляет международный комитет Рады.
"Зрада" - по-украински "предательство".
И вообще, то, что минские договоренности были подписаны лично Порошенко, а закон об особом статусе "отдельных районов Донецкой и Луганской областей" был принят еще в 2014 году, стало одной из основных линий защиты решения администрации Зеленского согласиться на "формулу Штайнмайера".
"Просто речь идет о недоверии к президенту и желании расшатывать ситуацию вокруг каких-то политических спекуляций, а не вокруг реальных текстов, реальных договоренностей и реальных дел", - считает Яременко.
"Оппозиция априори Баба-яга"
Критики решения указывают, что Украина не получила достаточно гарантий того, что до проведения выборов будут разведены войска, что неясен статус границы и что никто не гарантирует чистоты выборов. Зеленский накануне пообещал, что "никаких выборов под дулом пулеметов не будет и не может быть".
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Несмотря на насыщенную повестку Рады, с самого утра стало ясно, что большая часть рабочего дня депутатов будет посвящена спорам вокруг "формулы Штайнмайера".
Утром в Верховную раду приехал президент Зеленский. Сначала он около 50 минут в закрытом режиме общался с лидерами парламентских фракций.
"Мы обменивались мнениями, обсуждали вопросы. Несколько раз президент сказал, что не он подписывал минские договоренности", - рассказала Би-би-си сопредседатель фракции "Евросолидарность" Ирина Геращенко.
По ее словам, она хотела донести до Зеленского мысль о том, что минские соглашения, невыгодные Киеву, были подписаны после боевых действий в Иловайске и Дебальцево, где Украина понесла большие потери и находилась в невыгодной переговорной позиции.
"Очень важно, чтобы был этот диалог, потому что президент видит нас, оппозицию, что мы априори Баба-яга. Но вопрос в том, что оппозиция сегодня отражает те страхи и предостережения, которые есть у большой части общества", - сказала Геращенко.
"Мне кажется, Зеленский искренне желает мира, урегулирования конфликта. Он говорит, что у него на это мало времени, но господин президент точно так же искренен в своих иллюзиях по поводу того, что с Путиным можно договориться - или Путина можно переиграть", - добавила она.
Пока президент убеждал в своей правоте лидеров других фракций, встречи с ним терпеливо ждали депутаты от его собственной партии. Их аудиенция с Зеленским продлилась около 10 минут.
Ничего нового на ней не прозвучало, сказал Би-би-си собеседник в партии "Слуга народа", пожелавший остаться неназванным. Общий посыл Зеленского, по его словам, был такой: Киеву пришлось согласовать формулу Штайнмайера, потому что только это открывало дорогу для проведения встречи "нормандской четверки". То есть встречи Зеленского с Путиным в присутствии лидеров Германии и Франции.
Фракция острых вопросов президенту не задавала, но жаловалась, что даже депутатам от его партии не хватает информации о происходящем.
Выступать с трибуны Рады Зеленский отказался - и после встречи с депутатами покинул здание парламента.
"Удар по мировой солидарности с Украиной"
Из-за встреч депутатов с президентом начало заседания Рады отложилось почти на час. Все это время в кулуарах парламента "формулу Штайнмайера" яростно критиковал Порошенко. "Формула Штайнмайера" придумана в Кремле и защищает российские интересы", - говорил он.
Позже, выступая с трибуны Рады, Порошенко напомнил высказывание министра иностранных дел России Сергея Лаврова, который, по его словам, сравнил развитие событий в Луганских и Донецких областях с Приднестровьем. И цитировал заявление лидеров непризнанных Донецкой и Луганской народных республик, заявивших об "особом праве народа Донбасса на самостоятельное определение своей судьбы".
"Вот какую цену мы заплатили за саму возможность встречи [в "нормандском формате"], - говорил с трибуны бывший президент. - Это удар по мировой солидарности с Украиной".
Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко также призвала Зеленского рассказать о происходящем обществу и призывала парламент "встать крепостью перед президентом".
По словам Тимошенко, нужно прописать все принципиальные для Украины моменты в новой версии закона об особом статусе Донбасса. Действие нынешнего закона, как напомнил накануне Зеленский, истекает 31 декабря.
"Нас волнует отсутствие информации", - заявил с трибуны Тарас Батенко из депутатской группы "За будущее". На этой фразе ему аплодировали даже депутаты от президентской "Слуги народа", также сетовавшие на отсутствие какой-либо информации о достигнутых договоренностях.
"Это не победа Зеленского"
В пророссийской "Оппозиционной платформе - За жизнь" (ОПЗЖ) согласие Киева на "формулу Штайнмайера" поддержали. Депутат Нестор Шуфрич, выступая с парламентской трибуны, процитировал Зеленского: "Не мы начали эту войну, но мы ее закончим".
"Все рассказывают, что это сдача позиций, но я не понимаю, какие позиции мы не должны сдать? Давайте перестреляем всю страну, уже сделали новый проект бюджета, где уже урезано образование, надо всех на фронт", - негодовал в разговоре с Би-би-си один из лидеров ОПЗЖ Вадим Рабинович.
Его соратник по партии Илья Кива, еще несколько лет назад выступавший с жесткими антироссийскими заявлениями, теперь защищает "формулу Штайнмайера" - ссылаясь при этом на свой неоднозначный опыт участия в боевых действиях в Донбассе.
"Формула Штайнмайера" и минские соглашения блокировались предыдущим режимом, которому было выгодно убийство собственного народа, - сказал Кива Би-би-си. - Для них война была возможностью как обогащения, так и сокрытия своих преступлений, которые они скрыли от украинского народа".
Хвалить президента он при этом не стал: "Это не победа Зеленского. Это победа украинского народа".
Защитники "формулы" в основном приводили несколько аргументов.
Во-первых, говорили они, только согласие на "формулу Штайнмайера" позволит начать согласование встречи "нормандской четверки", которую Зеленский считает принципиальной для разрешения конфликта в Донбассе.
Ранее российская сторона заявляла, что без согласования этой формулы она не видит смысла во встрече Путина с Зеленским в "нормандском формате".
Во-вторых, утверждали сторонники "формулы", "с сепаратистами никто ничего не подписывал".
Яременко международного комитета Рады сказал Би-би-си, что сначала Москва пыталась заставить Киев подписать окончательную редакцию "формулы" вместе с представителями ДНР и ЛНР. Однако в Киеве это считали неприемлемым и придумали, по его словам, "довольно гибридный" способ.
Накануне спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик сообщил, что текст "формулы Штайнмайера" подтвержден письмами в его адрес, подписи стоят под отдельными письмами - а единого текста нет.
В письме два абзаца - согласованный в сентябре текст "формулы Штайнмайера" и пояснение о том, что "украинская сторона принимает текст этой формулы".
Реакция Москвы
Москву беспокоят требования противников президента Украины Владимира Зеленского объяснить подписание "формулы Штайнмайера", заявил в среду глава МИД России Сергей Лавров.
"Последовавшая реакция в Киеве меня, конечно, насторожила: требования Порошенко, партии Юлии Тимошенко, не говоря уже о [Святославе] Вакарчуке и других радикальных политических силах: объясните, почему вы предаете украинский народ. Эта формула известна уже скоро как четыре года", - сказал Лавров.
Тем не менее, шансы на скорую встречу лидеров "нормандской четверки" довольно высоки. Помощник президента России Владислав Сурков заявил в среду, что окончательное согласование даты саммита "нормандской четверки" произойдет после того, как будет завершено и подтверждено разведение сил в Петровском и Золотом. По его прогнозу, на это уйдет около двух недель.