"Зрада случилась": в чем винят Зеленского противники "формулы Штайнмайера"

Правообладатель иллюстрации UNIAN Image caption Владимир Зеленский объяснял депутатам, что это единственный способ добиться встречи в "нормандском формате"

Принятие Киевом "формулы Штайнмайера" вызвало ожесточенные споры в Верховной раде Украины. Критики этого решения назвали его "формулой Москвы", а защитники пытались доказать, что это единственный шанс на встречу в "нормандском формате" - и путь к перемирию в Донбассе.

И те и другие при этом сетовали, что им не хватает информации о том, на что же именно согласились в Минске накануне.

Новость о том, что Киев согласен с "формулой Штайнмайера", прогнозируемо стала поводом для споров среди украинских политиков и общественности. Накануне вечером в центре Киева с лозунгом "Нет капитуляции" прошли несколько сотен человек.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Националисты обвинили Зеленского в капитуляции перед Россией и устроили акцию протеста перед его офисом

Впервые о "формуле Штайнмайера" заговорили в 2015 году. Представители прежней власти во главе с президентом Петром Порошенко называли ее "капканом", выставленным Россией: они утверждали, что не собираются обсуждать любые вопросы, связанные с выборами в Донбассе, до установления устойчивого перемирия и разведения войск.

Москва же требовала сначала выполнить "политические пункты" минских соглашений - то есть, например, провести выборы, а уже потом передавать Киеву контроль над границей.

Согласование "формулы Штайнмайера" в глазах оппонентов Владимира Зеленского как раз означало, что нынешний украинский президент согласился на условия Москвы.

Порошенко накануне назвал "формулу Штайнмайера" "формулой Путина" - и сказал, что его партия никогда ее не поддержит.

"Формула Штайнмайера" предполагает вступление на Украине в силу закона об особом статусе территорий, контролируемых самопровозглашенными ДНР и ЛНР, после проведения там выборов, которые должны быть признаны ОБСЕ честными и свободными.

Формулу разработал экс-глава МИД ГерманииФранк-Вальтер Штайнмайер, ныне занимающий пост президента страны. Он предлагал, чтобы неподконтрольная Киеву часть Донбасса получила временный особый статус на период выборов, которые должны быть проведены по украинскому законодательству и по международным демократическим стандартам.

Если ОБСЕ признает эти выборы честными и свободными, закон об особом статусе Донбасса должен вступить в силу и действовать на постоянной основе. Предполагалось, что это должно ускорить выполнение минских договоренностей и привести к поэтапному снятию санкций с России.

"Зрада случилась. Жаль только, что ее замечают те, кто стал ее причиной, так поздно", - иронизировал в разговоре с Би-би-си утром перед началом пленарного заседания Верховной рады депутат от "Слуги народа" Богдан Яременко. Он возглавляет международный комитет Рады.

"Зрада" - по-украински "предательство".

И вообще, то, что минские договоренности были подписаны лично Порошенко, а закон об особом статусе "отдельных районов Донецкой и Луганской областей" был принят еще в 2014 году, стало одной из основных линий защиты решения администрации Зеленского согласиться на "формулу Штайнмайера".

"Просто речь идет о недоверии к президенту и желании расшатывать ситуацию вокруг каких-то политических спекуляций, а не вокруг реальных текстов, реальных договоренностей и реальных дел", - считает Яременко.

"Оппозиция априори Баба-яга"

Критики решения указывают, что Украина не получила достаточно гарантий того, что до проведения выборов будут разведены войска, что неясен статус границы и что никто не гарантирует чистоты выборов. Зеленский накануне пообещал, что "никаких выборов под дулом пулеметов не будет и не может быть".

Несмотря на насыщенную повестку Рады, с самого утра стало ясно, что большая часть рабочего дня депутатов будет посвящена спорам вокруг "формулы Штайнмайера".

Утром в Верховную раду приехал президент Зеленский. Сначала он около 50 минут в закрытом режиме общался с лидерами парламентских фракций.

"Мы обменивались мнениями, обсуждали вопросы. Несколько раз президент сказал, что не он подписывал минские договоренности", - рассказала Би-би-си сопредседатель фракции "Евросолидарность" Ирина Геращенко.

По ее словам, она хотела донести до Зеленского мысль о том, что минские соглашения, невыгодные Киеву, были подписаны после боевых действий в Иловайске и Дебальцево, где Украина понесла большие потери и находилась в невыгодной переговорной позиции.

"Очень важно, чтобы был этот диалог, потому что президент видит нас, оппозицию, что мы априори Баба-яга. Но вопрос в том, что оппозиция сегодня отражает те страхи и предостережения, которые есть у большой части общества", - сказала Геращенко.

"Мне кажется, Зеленский искренне желает мира, урегулирования конфликта. Он говорит, что у него на это мало времени, но господин президент точно так же искренен в своих иллюзиях по поводу того, что с Путиным можно договориться - или Путина можно переиграть", - добавила она.

Пока президент убеждал в своей правоте лидеров других фракций, встречи с ним терпеливо ждали депутаты от его собственной партии. Их аудиенция с Зеленским продлилась около 10 минут.

Ничего нового на ней не прозвучало, сказал Би-би-си собеседник в партии "Слуга народа", пожелавший остаться неназванным. Общий посыл Зеленского, по его словам, был такой: Киеву пришлось согласовать формулу Штайнмайера, потому что только это открывало дорогу для проведения встречи "нормандской четверки". То есть встречи Зеленского с Путиным в присутствии лидеров Германии и Франции.

Фракция острых вопросов президенту не задавала, но жаловалась, что даже депутатам от его партии не хватает информации о происходящем.

Выступать с трибуны Рады Зеленский отказался - и после встречи с депутатами покинул здание парламента.

"Удар по мировой солидарности с Украиной"

Из-за встреч депутатов с президентом начало заседания Рады отложилось почти на час. Все это время в кулуарах парламента "формулу Штайнмайера" яростно критиковал Порошенко. "Формула Штайнмайера" придумана в Кремле и защищает российские интересы", - говорил он.

Позже, выступая с трибуны Рады, Порошенко напомнил высказывание министра иностранных дел России Сергея Лаврова, который, по его словам, сравнил развитие событий в Луганских и Донецких областях с Приднестровьем. И цитировал заявление лидеров непризнанных Донецкой и Луганской народных республик, заявивших об "особом праве народа Донбасса на самостоятельное определение своей судьбы".

Правообладатель иллюстрации UNIAN Image caption Петр Порошенко стал главным критиком принятого решения

"Вот какую цену мы заплатили за саму возможность встречи [в "нормандском формате"], - говорил с трибуны бывший президент. - Это удар по мировой солидарности с Украиной".

Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко также призвала Зеленского рассказать о происходящем обществу и призывала парламент "встать крепостью перед президентом".

По словам Тимошенко, нужно прописать все принципиальные для Украины моменты в новой версии закона об особом статусе Донбасса. Действие нынешнего закона, как напомнил накануне Зеленский, истекает 31 декабря.

"Нас волнует отсутствие информации", - заявил с трибуны Тарас Батенко из депутатской группы "За будущее". На этой фразе ему аплодировали даже депутаты от президентской "Слуги народа", также сетовавшие на отсутствие какой-либо информации о достигнутых договоренностях.

"Это не победа Зеленского"

В пророссийской "Оппозиционной платформе - За жизнь" (ОПЗЖ) согласие Киева на "формулу Штайнмайера" поддержали. Депутат Нестор Шуфрич, выступая с парламентской трибуны, процитировал Зеленского: "Не мы начали эту войну, но мы ее закончим".

"Все рассказывают, что это сдача позиций, но я не понимаю, какие позиции мы не должны сдать? Давайте перестреляем всю страну, уже сделали новый проект бюджета, где уже урезано образование, надо всех на фронт", - негодовал в разговоре с Би-би-си один из лидеров ОПЗЖ Вадим Рабинович.

Правообладатель иллюстрации UNIAN Image caption "Оппозиционная платформа - за жизнь" приветствовала согласование "формула Штайнмайера"

Его соратник по партии Илья Кива, еще несколько лет назад выступавший с жесткими антироссийскими заявлениями, теперь защищает "формулу Штайнмайера" - ссылаясь при этом на свой неоднозначный опыт участия в боевых действиях в Донбассе.

"Формула Штайнмайера" и минские соглашения блокировались предыдущим режимом, которому было выгодно убийство собственного народа, - сказал Кива Би-би-си. - Для них война была возможностью как обогащения, так и сокрытия своих преступлений, которые они скрыли от украинского народа".

Хвалить президента он при этом не стал: "Это не победа Зеленского. Это победа украинского народа".

Защитники "формулы" в основном приводили несколько аргументов.

Во-первых, говорили они, только согласие на "формулу Штайнмайера" позволит начать согласование встречи "нормандской четверки", которую Зеленский считает принципиальной для разрешения конфликта в Донбассе.

Ранее российская сторона заявляла, что без согласования этой формулы она не видит смысла во встрече Путина с Зеленским в "нормандском формате".

Во-вторых, утверждали сторонники "формулы", "с сепаратистами никто ничего не подписывал".

Яременко международного комитета Рады сказал Би-би-си, что сначала Москва пыталась заставить Киев подписать окончательную редакцию "формулы" вместе с представителями ДНР и ЛНР. Однако в Киеве это считали неприемлемым и придумали, по его словам, "довольно гибридный" способ.

Накануне спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик сообщил, что текст "формулы Штайнмайера" подтвержден письмами в его адрес, подписи стоят под отдельными письмами - а единого текста нет.

В письме два абзаца - согласованный в сентябре текст "формулы Штайнмайера" и пояснение о том, что "украинская сторона принимает текст этой формулы".

Реакция Москвы

Москву беспокоят требования противников президента Украины Владимира Зеленского объяснить подписание "формулы Штайнмайера", заявил в среду глава МИД России Сергей Лавров.

"Последовавшая реакция в Киеве меня, конечно, насторожила: требования Порошенко, партии Юлии Тимошенко, не говоря уже о [Святославе] Вакарчуке и других радикальных политических силах: объясните, почему вы предаете украинский народ. Эта формула известна уже скоро как четыре года", - сказал Лавров.

Тем не менее, шансы на скорую встречу лидеров "нормандской четверки" довольно высоки. Помощник президента России Владислав Сурков заявил в среду, что окончательное согласование даты саммита "нормандской четверки" произойдет после того, как будет завершено и подтверждено разведение сил в Петровском и Золотом. По его прогнозу, на это уйдет около двух недель.