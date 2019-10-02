Пилоту сгоревшего в Шереметьево "Суперджета" предъявлено обвинение

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Следственный комитет России (СКР) предъявил обвинение командиру экипажа самолета Sukhoi Superjet 100 компании "Аэрофлот" Денису Евдокимову по делу о катастрофе в аэропорту Шереметьево, произошедшей в мае этого года. Его обвиняют по статье о нарушении правил безопасности полетов.

Катастрофа "Суперджета", принадлежавшего авиакомпании "Аэрофлот", произошла в Шереметьево 5 мая. Самолет, выполнявший рейс Москва - Мурманск, экстренно вернулся в аэропорт и, совершив жесткую посадку, загорелся. В результате погиб 41 человек из 78 находившихся на борту.

"Расследование продолжается, Денису Евдокимову предъявлено обвинение. "Аэрофлот" оказывает всяческое содействие следственным органам, проводящим расследование", - сообщила в среду пресс-служба авиакомпании.

Командира воздушного судна Евдокимова обвиняют в преступлении, предусмотренном ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, смерть двух и более лиц), говорится в сообщении СКР.

После катастрофы СКР возбудил уголовное дело по этой статье, она предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

По данным источника ТАСС, пилоту избрана мера пресечения, не связанная с лишением свободы. Евдокимов не признает вину, пишет агентство.

Источник, близкий к защите Евдовкимова, сообщил РБК о просьбе провести дополнительную экспертизу конструкции узла крепления шасси и материалов салона самолета на горючесть. Кроме этого запланирована проверка электро-дистанционных систем управления воздушным судном, рассказал он.

Версия МАК

В июне Межгосударственный авиационный комитет (МАК) опубликовал предварительный отчет о катастрофе.

Из отчета следовало, что на потерпевшем крушение лайнере были обнаружены повреждения, характерные для следов от воздействия молнии. После удара молнии автопилот отключился и системы самолета перешли на ручное управление.

Несмотря на проблемы со связью и потерю автоматического управления, командир самолета оценивал ситуацию как штатную, говорилось в отчете.

Отчет МАК не содержал прямых указаний на ошибки пилотов в качестве причин авиапроисшествия.

Версия Евдокимова

Командир экипажа Евдокимов, которого еще в день катастрофы цитировал проект Baza, объяснял, что потере радиосвязи и отказу электроники предшествовало попадание в самолет молнии. Из его рассказа также следовало, что причиной пожара могло стать жесткое приземление с превышенной из-за полных топливных баков посадочной массой.

Почему при посадке борт несколько раз ударился о землю, Евдокимов при этом объяснить не мог. Он утверждал, что "скорости было достаточно" и "к полосе подходили с уменьшением вертикальной скорости согласно процедуре".

СКР сообщал, что рассматривает несколько версий случившегося, включая ошибку пилотов, неисправность самолета и неблагоприятные погодные условия.

Версии СМИ

В публикациях СМИ преобладали две возможные версии катастрофы - об ошибочных действиях пилотов и дефектах самолетов Sukhoi Superjet 100.

В середине мая газета "Коммерсант" со ссылкой на источник, близкий к расследованию, писала, что экипаж мог перелететь расчетную точку приземления, а затем на большой скорости начать прижимать самолет к земле, резко опустив его нос.

Чуть позже РИА Новости, ссылаясь на документ Росавиации, сообщило, что при заходе на посадку экипаж самолета вопреки инструкциям якобы не поднял интерцепторы - щитки на верхней плоскости крыла.

В конце мая "Коммерсант" сообщил, что Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта написала в минтранс письмо с просьбой проверить "Суперджеты" на соответствие сертификационным требованиям. В частности, у ассоциации якобы возникли вопросы к системе защиты самолета от поражения статическим электричеством и ее эффективности.

Media playback is unsupported on your device "Суперджет" в огне: 13 погибших в аварии в Шереметьево

В конце августа советник гендиректора "Объединенной авиастроительной корпорации" Борис Алешин обвинил "Аэрофлот" в дискредитации Sukhoi Superjet 100. "Не должно быть дискуссии в одностороннем порядке - когда случилась катастрофа, и вдруг "Аэрофлот" рассказал всему миру, что самолет дрянь и дерьмо, по-русски говоря, и во всем виноват самолет", - негодовал Алешин.

"Аэрофлот" официально не комментировал причины катастрофы, призывая СМИ воздержаться от выводов до итогов расследования, которое ведет комиссия МАК.

15 августа самолет "Уральских авиалиний", вылетевший из подмосковного Жуковского, совершил аварийную посадку в кукурузном поле. Пилоты заглушили двигатели и смогли посадить самолет с убранными шасси и полными баками топлива. На борту было 226 пассажиров и семь членов экипажа, все выжили. Президент России Владимир Путин присвоил летчикам звания Героев России.