Суд арестовал замдиректора "Аэрофлота". В чем его обвиняют?

Правообладатель иллюстрации Mikhail Pochuev/TASS Image caption Владимир Александров на конференции "Участие организаций в противодействии коррупции", 16 сентября 2019 года

Басманный суд Москвы арестовал заместителя гендиректора "Аэрофлота" Владимира Александрова по делу о мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, он и еще трое обвиняемых нанесли "Аэрофлоту" ущерб на 250 млн рублей.

Судья Наталия Дударь приняла решение заключить Александрова под стражу на срок до 30 ноября, сообщает Интерфакс.

Помимо Александрова обвинения предъявлены адвокатам адвокатской коллегии "Консорс" Дине Кибец и Александру Сливко, а также бывшей главе юридического департамента "Аэрофлота" Татьяне Давыдовой.

Об аресте ходатайствовало следствие. А вот прокуратура предлагала отправить Александрова под домашний арест. Она признает обоснованными доводы следствия о причастности Александрова к преступлению, однако считает, что расследование может идти без его помещения под стражу.

Сам топ-менеджер "Аэрофлота" просил суд не отправлять его в следственный изолятор. "Я не намерен скрываться и, более того, я долгое время знал, что в отношении меня ведется проверка. Обо всех своих выездах за границу я заблаговременно уведомлял компетентные органы, поскольку являюсь носителем третьей формы секретности", - говорил он.

"Мои дети обучаются в школах и высших заведениях Москвы. Кроме того, у меня изъят заграничный паспорт, поэтому я физически не могу никуда уехать", - сказал Александров (цитаты по Интерфаксу).

Вину заместитель гендиректора "Аэрофлота" не признал.

Версия следствия

По версии следствия, Александров, "действуя в составе организованной группы с Давыдовой и адвокатами Сливко и Кибец с целью хищения денежных средств ПАО "Аэрофлот", организовал заключение с данными адвокатами четырех договоров на оказание юридических услуг".

Выполнение работ по этим контрактам "фактически осуществлялось" сотрудниками юридического департамента "Аэрофлота", заявила представитель Следственного комитета России (СКР) Светлана Петренко.

По этим четырем договорам были необоснованно перечислены денежные средства в размере не менее 250 млн рублей, которые были похищены, сказал на заседании суда следователь. Александрову и трем другим фигурантам дела предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Следователи считают, что Александров заключал контракты на оказание юридических услуг сторонних компаний, хотя в распоряжении "Аэрофлота" было несколько десятков штатных юристов, рассказывал ранее источник "Ведомостей".

Адвокат Кибец Сергей Смирнов заявил РИА Новости, что СКР "считает хищением нормальную адвокатскую деятельность". "Она оказывала услуги "Аэрофлоту", представляла компанию в арбитражных судах по хозяйственным спорам", - сказал адвокат Смирнов.

"Аэрофлот" в среду заявил о сотрудничестве со следствием, отказавшись от более детальных комментариев.

Кто такой Александров

О задержании Владимира Александрова стало известно накануне. СМИ со ссылкой на источники сообщали, что его доставили на допрос в Следственный комитет, а в его кабинете прошла выемка документов.

На сайте "Аэрофлота" сказано, что Александров занимает должность заместителя генерального директора по правовым и имущественным вопросам.

Он работает в "Аэрофлоте" с 2013 года, должность замгендиректора по правовым и имущественным вопросам занял в 2016 году. Ранее он "занимал ответственные должности в органах прокуратуры Российской Федерации и Следственного комитета", следует из информации на сайте авиакомпании.

Александров награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, отмечен благодарностью министра транспорта России.