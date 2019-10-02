Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption B-17G Nine-onine фонда Collings Foundation

Бомбардировщик Boeing B-17G Flying Fortress разбился в районе аэропорта Брэдли в американском штате Коннектикут при посадке. Чем знаменит этот самолет, который прозвали "Летающей крепостью"?

Информацию о крушении подтвердили в официальном "Твиттере" аэропорта. В сообщении говорится, что самолет принадлежал фонду Collings Foundation. Федеральная авиационная администрация США сообщила, что разбившийся самолет - B-17. Он упал во время посадки.

Сообщается как минимум о двух погибших и 12 раненых, которых направили в больницы.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Boeing B-17G "Flying Fortress" ("Летающая крепость") - американский четырехмоторный бомбардировщик

Collings Foundation занимается восстановлением и поддержанием старинной техники, включая самолеты. В коллекции фонда было два дальних стратегических бомбардировщика, в том числе "Летающая крепость".

Это B-17G с номером 44-83575, построенный 7 апреля 1945 года. Он не принимал участие в боях Второй мировой войны. Самолет использовала служба спасения на море, в начале 1950-х он использовался для контроля за ядерными испытаниями, до середины 1980-х годов года он тушил пожары.

Самолет пережил две аварии, после которых его восстанавливали до летного состояния.

Реставраторы фонда восстановили его в виде бомбардировщика, имитировав окраску известного бомбардировщика с собственным именем "Nine-O-Nine", который воевал в составе 91-й бомбардировочной группы 8-й воздушной армии ВВС США. Этот самолет пережил войну, прославившись тем, что ни один член его экипажа не погиб.

30 сентября в аэропорт прибыли самолеты в рамках тура Wings of Freedom ("Крылья свободы"), организованного фондом. Это своего рода передвижная выставка старинной авиатехники, на которой можно также полетать - за определенную сумму.

Мероприятие Wings of Freedom должно было продлиться в аэропорту Брэдли по 3 октября.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption B-17G "Nine-O-Nine"

На страницах тура "Фейсбуке" в различных городах говорится, что в нем участвуют бомбардировщики B-17G Flying Fortress, B-24J Liberator и B-25J Mitchell, а также истребители P-51D Mustang и P-40N Warhawk. Там же предлагают совершить полет на одном из этих самолетов.

Всего в мире существует около десятка бомбардировщиков B-17G Flying Fortress в летном состоянии.

Это число постоянно меняется, поскольку одни самолеты реставрируют, доводя до летной годности, а другие прекращают летать.

Ни один из до сих пор летающих В-17 не участвовал в боевых действиях. Все они принадлежат самой распространенной версии бомбардировщика - B-17G.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption B-17 (на заднем плане) во время авиашоу

B-17 был одним из трех основных стратегических бомбардировщиков ВВС США, участвовавших во Второй мировой войне. Два других - B24 Liberator и B29 Superfortress, производство которых началось позднее.

Свое название Flying Fortress - "Летающая крепость" - он получил за особенно мощное оборонительное вооружение.

С 1936-го по 1945 год было построено более 12 тысяч машин. "Летающие крепости" были на всех театрах военных действий, в которых участвовали США.

2 октября 2019 года один из оставшихся B-17 разбился - также в в штате Коннектикут. Он потерпел аварию при посадке и врезался в ангар. В июне 2011 года бомбардировщик "Летающая крепость" совершил аварийную посадку на кукурузном поле неподалеку от Чикаго.