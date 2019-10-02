Фото: основатель Amazon Джефф Безос и невеста Хашогги Хатидже Дженгиз

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В Стамбуле прошла акция памяти саудовского журналиста Джамаля Хашогги, убитого ровно год назад в консульстве Саудовской Аравии в стамбульском районе Бешикташ.

Мероприятие прошло прямо напротив здания консульства. Память Хашогги почтили минутой молчания в 13:14 по местному времени - именно в это время журналист вошел в консульство, а его невеста Хатидже Дженгиз осталась ждать его на улице.

Дженгиз выступила с эмоциональной речью, сказав, что до сих пор ищет справедливости: "Я хочу знать, что случилось с его телом. Я хочу, чтобы его друзья были освобождены из тюрьмы. Я хочу, чтобы те, кто находится у власти, были привлечены к ответственности за свои действия".

На акцию неожиданно прибыл Джефф Безос - богатейший американец, основатель компании Amazon и владелец издательского дома Washington Post, в котором Хашогги был колумнистом.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Прямо напротив консульства был открыт мемориал в память об убитом журналисте

"Никто и никогда не должен пережить то, что пережили вы. Вы ходили по этой улице часами, ходили и ждали. Но он так и не вышел. Это невообразимо, и вы должны знать, что вы - в наших сердцах. Мы здесь, и вы не одиноки", - сказал Безос, после чего обнял невесту Хашогги.

В мероприятии приняли участие представители международных организаций Amnesty International и "Репортеры без границ", а также лауреат Нобелевской премии мира, правозащитница Тавакуль Карман и спецдокладчик ООН по вопросу о внесудебных казнях Аньес Каламар.

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