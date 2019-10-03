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Курт Волкер, ушедший в отставку на прошлой неделе с поста спецпредставителя США по Украине, должен дать показания в конгрессе по делу о контактах президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. Демократы обвиняют Трампа в злоупотреблении служебным положением и ранее объявили о запуске процесса импичмента из-за попыток президента заставить власти Украины расследовать деятельность его потенциального соперника на выборах 2020 года Джо Байдена.

Быший президент Украины Петр Порошенко вновь появится на допросе в Государственном бюро расследований. Допрос может пройти с использованием полиграфа - разрешение на это ранее дал Печерский районный суд Киева. В рамках какого дела Порошенко вызвали на допрос, не уточняется. По словам директора ГБР Романа Трубы, экс-президент является свидетелем по 12 уголовным делам.

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В Иерусалиме начинаются финальные слушания по делу, в котором премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху может получить статус обвиняемого. Слушания закончатся в понедельник. Нетаньяху представляет команда из 12 адвокатов. Им предстоит доказать генеральному прокурору страны, что нет оснований для обвинения премьера во взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении доверием. Генпрокурор должен принять решение до конца декабря. Нетаньяху отрицает все обвинения и считает себя жертвой "охоты на ведьм".

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Вечером в среду на центральных улицах нескольких украинских городов начались акции под лозунгом "Нет капитуляции". Участники протестов выступают против одобрения Украиной так называемой "формулы Штайнмайера": президента Владимира Зеленского обвиняют в предательстве национальных интересов и капитуляции перед Россией. На акции в центре Киева собралось несколько сотен человек. После митинга на Майдане Незалежности протестующие прошли к Офису президента.

Премьер-министр Британии Борис Джонсон намерен вновь просить королеву Елизавету II приостановить работу парламента, чтобы подготовиться к ее выступлению на открытии новой сессии 14 октября. В сообщении канцелярии премьера говорится, что работа парламента будет приостановлена на максимально краткий период для того, чтобы осуществить необходимую логистическую подготовку официального открытия парламента.

Северная Корея подтвердила, что успешно провела испытательный пуск нового типа ракеты с подводной лодки. В сообщении Центрального телеграфного агентства Кореи отмечается, что запуск не оказал отрицательного влияния на безопасность окружающих стран. Накануне Сеул сообщил, что КНДР выпустила неопознанные снаряды в сторону Японского моря.

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Сенатор от Вермонта Берни Сандерс, который борется за номинацию кандидатом в президенты США от Демократической партии на выборах 2020 года, отменил все свои публичные мероприятия после медицинской процедуры по шунтированию артерии. 78-летний Сандерс пожаловался на боль в груди во вторник во время мероприятия в Лас-Вегасе. Согласно опросам, Сандерс занимает третье место по уровню поддержки, уступая бывшему вице-президенту Джо Байдену и сенатору от Массачусетса Элизабет Уоррен. Госпитализация Сандерса - примета политического поля, в котором доминируют возрастные кандидаты. Байдену 76 лет, а Уоррен - 70. Президенту США Дональду Трампу - 73 года.

В Багдаде после двух дней столкновений между протестующими и полицией был введен комендантский час. Ранее еще в трех иракских городах прибегли к этой мере. Начиная с пяти часов утра четверга по местному времени въезд в Багдад полностью закрыт. Исключение - поездки в аэропорт и из аэропорта, кареты скорой помощи, машины технических служб, а также паломники. По всей стране иракцы протестуют против коррупции и безработицы. Как минимум семь человек погибли в результате столкновений демонстрантов с силами правопорядка, сотни были ранены. В некоторых частях страны власти заблокировали социальные сети и интернет.

Журналистка из Индонезии ослепла на один глаз после попадания резиновой пули во время протестов в Гонконге. Утверждается, что полиция стреляла по протестующим. По словам адвоката, пуля пробила защитные очки журналистки. Во время ранения журналистка была в яркой жилетке и шлеме с надписью "пресса". Новые столкновения между демонстрантами и полицией в Гонконге омрачили торжества в честь 70-летнего юбилея Китайской народной республики. Только в среду полиция задержала 269 протестующих; более 100 человек было госпитализировано.

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Пласидо Доминго ушел из Лос-Анджелесского оперного театра и отменил все запланированные там выступления из-за обвинений в сексуальных домогательствах. Ранее гастроли испанского тенора на других площадках в США были также отменены. На прошлой неделе Метрополитен-опера в Нью-Йорке расторгла контракт с музыкантом. Доминго отрицает обвинения в свой адрес и обещает "очистить свое имя". В графике европейских гастролей певца изменений нет.

"Ведомости" в редакционной колонке анализируют опрос ВЦИОМ, согласно которому большинство молодежи в России предпочитает обучению в российских вузах образование за рубежом.

Главное достоинство зарубежного образования в глазах опрошенных - его качество: так объяснила свой выбор почти половина опрошенных. Наиболее подходящими странами для обучения молодежь считает Англию, Германию и США.

Молодежь симпатизирует зарубежному образованию, в частности, из-за ценности опыта обучения за рубежом, в целом представлений о глобальности мира, в котором границы - вещь весьма условная, но ключевой фактор - все-таки качество российского образования, пишет издание.

Молодые люди не очень верят в него и возможности качественного трудоустройства с российским дипломом на руках, констатирует директор Центра трудовых исследований Высшей школы экономики Владимир Гимпельсон.

Почитайте статью нашего научного корреспондента Николая Воронина о том, как российский биолог хочет создать генетически модифицированных детей.

Media playback is unsupported on your device В Лондоне открылся магазин Бэнкси, но попасть туда нельзя

Дайджест подготовили Григор Атанесян и Олег Михайлов