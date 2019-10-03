Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Рейтинг популярности сенатора с социал-демократическими взглядами Берни Сандерса, согласно текущим опросам, уступает только рейтингу экс-вице-президента Джо Байдена и сенатора Элизабет Уоррен

Один из самых заметных участников предвыборной президентской гонки в США сенатор-демократ Берни Сандерс приостановил кампанию после экстренной операции на сердце.

78-летний Сандерс почувствовал боли в груди во время агитационного мероприятия в Неваде 1 октября вечером и был доставлен в больницу. Врачи диагностировали ишемическую болезнь сердца и разблокировали кровоток в артерии, установив политику два стента.

Запланированные встречи кандидата в президенты США с избирателями и спонсорами отменены. Как сообщает американская пресса, предвыборный штаб Сандерса также отменяет трансляцию предвыборных роликов в Айове, где у него были заключены контракты на телерекламу на сумму в $1,3 млн.

Сам кандидат, еще с кампании 2016 года пользующийся поддержкой миллионов верных последователей, сообщил в "Твиттере", что поправляется и чувствует себя хорошо. Сандерс не преминул использовать хирургическую операцию и свое пребывание в больнице как иллюстрацию к своей предвыборной платформе.

"Спасибо за все пожелания здоровья. Я чувствую себя хорошо. Мне повезло, что у меня хорошая программа медобслуживания и что отличные доктора и медсестры помогают мне в выздоровлении", - написал он с больничной койки.

Пропустить Twitter пост , автор: @BernieSanders Thanks for all the well wishes. I'm feeling good. I'm fortunate to have good health care and great doctors and nurses helping me to recover.



None of us know when a medical emergency might affect us. And no one should fear going bankrupt if it occurs. Medicare for All! — Bernie Sanders (@BernieSanders) 2 октября 2019 г.

"Никто из нас не знает, когда случится что-то со здоровьем. И никто не должен бояться, что болезнь оставит его банкротом. "Медикер" для всех!" - говорится в твите Сандерса, одним из важных пунктов программы которого является бесплатная медицинская страховка для всех американцев. Оппоненты обвиняют Берни Сандерса в экономическом популизме и левизне, но и сам он называет себя социалистом.

Советник сенатора Джесс Уивер сообщил в официальном заявлении: "После медобследования и анализов у него была обнаружена блокировка одной артерии и были успешно установлены два стента".

78-летний политик находится в бодром настроении и будет отдыхать в ближайшие несколько дней, добавил советник.

Стент - это маленький полый кусочек трубки из пластиковой сетки, который вводится в кровеносный сосуд и расширяет его, обеспечивая доступ крови к сердцу и другим органам. Стентирование отличается от шунтирования - операции, при которой с помощью пересадки кусочка сосуда хирурги создают дополнительный кровоток в обход заблокированной артерии.

Пока не сообщается, сколько времени займет восстановление после операции и примет ли Берни Сандерс участие в очередном раунде теледебатов кандидатов в президенты США от Демократической партии, которые состоятся 15 октября.

Берни Сандерс стабильно остается одним из наиболее популярных претендентов на выдвижение в президенты США среди демократов. Перед выборами 2016 года он проиграл номинацию Хиллари Клинтон после ожесточенных праймериз.

В ходе президентской гонки-2020 рейтинг Сандерса также остается высоким: весной этого года опросы показывали, что он уступал только экс-вице-президенту Джо Байдену, к сентябрю Сандерс шел третьим после Байдена и сенатора Элизабет Уоррен.

За один квартал с июля по сентябрь Берни Сандерс собрал более $25 млн долларов на предвыборную кампанию - это самая крупная сумма пожертвований среди всех демократов.

Если Берни Сандерс будет участвовать в выборах в следующем году и одержит победу над Дональдом Трампом, он станет самым возрастным президентом в истории США. Дональд Трамп младше Сандерса на пять лет, лидер рейтингов среди демократов экс-вице-президент Джо Байден- на два года.

Многие соперники по предвыборной гонке шлют Берни Сандерсу пожелания скорейшего выздоровления: об этом написали в "Твиттере" Джо Байден, Элизабет Уоррен, Пит Буттиджич и другие.

За что выступает Берни Сандерс?

И противники, и сторонники, и даже сам Сандерс называют его социалистом. Но если оппоненты обвиняют сенатора-ветерана в крайней левизне экономических взглядов, сам он говорит, что выступает за экономическую модель, которая приносит пользу всем, а не только сверхбогатым.

Сандерс многократно избирался в Сенат США как независимый политик, но в президенты выдвигается от Демократической партии, так как в американской политической системе кандидаты от "третьей силы" имеют значительно меньше шансов. В 2016 году он составил жесткую конкуренцию Хиллари Клинтон, выиграв первичные партийные выборы в ряде штатов.

Предвыборная программа Берни Сандерса в этом году строится в основном на его плане всеобщего здравоохранения "Медикер для всех". Соперники Сандерса - в том числе Джо Байден - называют этот план неосуществимым и слишком затратным.