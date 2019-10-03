Сбербанк сообщил о возможной утечке данных с кредитных карт

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Сбербанку стало известно о возможной утечке учетных записей по кредитным картам, которая затрагивает как минимум 200 клиентов банка, говорится в пресс-релизе кредитной организации. При этом в прессе появилась неофициальная информация, согласно которой утечка может быть значительно масштабней и затронуть миллионы кредитных карт.

В пресс-службе банка отмечают, что похищенная информация не угрожает сохранности средств клиентов. Банк начал служебное расследование.

"Основная версия инцидента - умышленные преступные действия одного из сотрудников, так как внешнее проникновение в базу данных невозможно в силу ее изолированности от внешней сети", - говорится в сообщении.

Как сообщает "Коммерсант", в минувшие выходные на специализированном форуме, заблокированном Роскомнадзором, появилось объявление о продаже "свежей базы крупного банка". Продавец утверждает, что он реализует данные о более 60 млн кредитных карт.

Потенциальным покупателям предлагается пробный фрагмент базы, содержащий данные 200 человек из разных городов, которые обслуживает Уральский территориальный банк Сбербанка.

Источник издания, близкий к ЦБ, уверен в том, что пробный фрагмент является "выгрузкой базы" Сбербанка.

Основатель программного комплекса для защиты организаций от утечек информации DeviceLock Ашот Оганесян сообщил изданию, что это самая большая и подробная банковская база данных, которая когда-либо попадала к его компании с черного рынка.

Как пишет издание "Уралинформбюро", Уральский банк Сбербанка не стал комментировать возможную утечку персональных данных клиентов.

Масштабная утечка

В июне СМИ сообщали о том, что в открытом доступе оказались персональные данные около 900 тысяч клиенов "ОТП Банка", "Альфа-банка" и "ХКФ Банка". Ситуацию начал анализировать Роскомнадзор.

Как сообщал "Коммерсант", в открытом доступе оказались не только персональные данные с именами и фамилиями клиентов, но также их паспортные данные, информация о кредитах и лимите на счетах.

Также отмечалось, что среди пострадавших - около 500 сотрудников МВД и 40 человек из ФСБ.

По данным Роскомнадзора, форум, который разместил базу данных для платного скачивания, является интернациональным ресурсом, зарегистрирован американским регистратором на имя украинского гражданина, сервера находятся на территории Германии.

В феврале на сайте "Пикабу" появился пост об утечке персональных данных клиента "Альфа-банка". После того, как его паспортные данные появились с "Инстаграме" другого пользователя, банк начал проверку и уволил курьера, доставившего клиенту карту.