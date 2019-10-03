Пласидо Доминго ушел из очередного театра, на этот раз Лос-Анджелесского

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Всемирно известный тенор Пласидо Доминго ушел из Лос-Анджелесского оперного театра, который он помог основать и который в течение 16 лет возглавлял, и отменил все запланированные там выступления из-за обвинений в сексуальных домогательствах.

"Недавние обвинения в мой адрес создали такую атмосферу, при которой моя способность служить любимой мной компании была поставлена под угрозу. И хотя я продолжу отстаивать свое имя, я решил, что в интересах театра будет лучше, если я подам в отставку с поста генерального директора и откажусь от всех запланированных будущих выступлений", - процитировала CNN заявление Пласидо Доминго.

Ранее гастроли испанского тенора на других площадках в США были также отменены. На прошлой неделе Метрополитен-опера в Нью-Йорке расторгла контракт с музыкантом. Уход Доминго из Лос-Анджелесского театра, где он проработал более 20 лет и был его генеральным директором, фактически ставит точку в карьере маэстро в Америке, где он прожил почти 50 лет.

В самой опере отметили беспрецедентный вклад певца в культурную жизнь города.

"Он не только невероятно талантливый артист, но и движущая сила в создании, развитии и росте оперы Лос-Анджелеса", - говорится в заявлении руководства оперного театра.

Доминго отрицает обвинения в свой адрес и обещает "очистить свое имя". В графике европейских гастролей певца в данный момент изменений нет.

Двадцать женщин обвинили певца в приставаниях, неподобающем поведении, а в некоторых случаях - когда они ему отказывали - в использовании своего реноме в театрально-оперном мире с тем, чтобы помешать их творческой карьере.

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Обвинения были распространены агентством Ассошиэйтед пресс в двух раздельных публикациях.

О прекращении сотрудничества с тенором также объявили оперный театр Сан-Франциско и симфонический оркестр Филадельфии.

78-летний певец по-прежнему остается одной из крупнейших оперных звезд и собирает аншлаги на своих выступлениях по всему миру.

Со своей второй женой, певицей-сопрано Мартой Орнелас он состоит в браке с 1962 года.