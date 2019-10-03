Папирус пережил извержение Везувия, но развернуть его невозможно. Но ученые кое-что придумали
Американские ученые заявили о том, что при помощи новой рентгеновской технологии смогут прочитать древние свитки, сохранившиеся после извержения Везувия в 79 году нашей эры.
Мощнейшее извержение вулкана Везувий, произошедшее в I веке, полностью разрушило римские города Помпеи, Геркуланум и Стабии и похоронило под пеплом не только жителей этих городов, но и прекрасную библиотеку. В ней хранились свитки из папируса, которые впоследствии удалось найти археологам.
Эти свитки сильно обуглились под воздействием горячего пепла и газа, но на них заметен едва различимый текст. Однако если попытаться развернуть папирус, он рассыплется.
Благодаря инновационному подходу, сочетающему использование искусственного интеллекта и высокоэнергетического рентгеновского излучения, у ученых появилась надежда прочитать, что написано в свитках.
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"Несмотря на то, что вы и сейчас можете увидеть, что написано на папирусе, чтобы развернуть его, нужно, чтобы он был гибким и эластичным, а это не так", - объясняет профессор Брент Силс, профессор кафедры информатики Университета Кентукки, который руководит исследованием.
Два неразвернутых свитка, которые предстоит исследовать, принадлежат Французскому институту в Париже и являются частью удивительной коллекции из примерно 1800 свитков, которые были обнаружены в 1752 году при раскопках Геркуланума. Эти свитки в совокупности представляют собой единственную сохранившуюся до наших дней древнюю библиотеку. Большая часть документов хранится в музее Неаполя.
Считается, что вилла, на территории которой они были найдены, принадлежала тестю Юлия Цезаря, римского императора, который был убит в 44 году до нашей эры.
За прошедшие годы специалисты пытались различными способами развернуть около половины свитков. Некоторые из них в результате были уничтожены, а сам процесс развертывания приводит к выцветанию чернил.
Силс и его команда ранее применили высокоэнергетическое рентгеновское излучение, чтобы прочитать текст с пергамента на древнееврейском языке, которому около 1700 лет. Он был найден в священном ковчеге синагоги в Эн-Геди в Израиле и содержит текст из библейской книги Левит.
Свиток из Эн-Геди написан чернилами на металлической основе, которые обнаруживаются в рентгеновских лучах. Свитки же Геркуланума предположительно написаны чернилами на основе древесного угля или сажи, то есть по химическому составу они мало отличаются от папируса и рентгеновское излучение ничего не выявит.
Чернила также содержат свинец, но профессор Силс считает, что его количество окажется недостаточным для прочтения при помощи рентгеновского излучения - в итоге команда ученых разработала новую технологию для изучения текста свитков. Она включает в себя использование высокоэнергетического рентгеновского излучения и искусственного интеллекта (машинного обучения).
Компьютеру показывают фрагменты свитков с надписями, видными невооруженным глазом. Таким образом вырабатывается алгоритм машинного обучения. Впоследствии компьютер сможет выявлять и изучать разницу между пустыми и заполненными текстом участками папируса при рентгеновском сканировании, в частности будет определять различия в структуре волокон папируса. В дальнейшем эта технология может быть использована для расшифровки текста непрочитанных свитков.
По словам Силса, прочитанное на свитках позволяет предположить, что на них могут быть записаны принципы философского учения Эпикура (эпикурейства), которое с начала 1 века до нашей эры распространилось на Рим.
Но свитки могут содержать также латинский текст, это предположение основано на том, что в классических римских библиотеках были и греческая, и латинская секция. Только очень небольшая часть свитков из Геркуланума написана на латыни, но возможно их большая часть из латинской секции до сих пор не раскопана археологами.
С этим мнением согласен и папиролог из университета Оксфорда доктор Дирк Оббинк, который принимает участие в исследовании.
"Только в прошлом году среди папирусов Геркуланума было обнаружено новое произведение Сенеки Старшего, можно только предполагать, какие еще открытия сулит нам дальнейшая расшифровка", - цитирует ученого Guardian.
Оббинк надеется, что свитки могут содержать и утраченные произведения, например стихи Сапфо или трактат Марка Антония, написанный им о своем собственном пьянстве.