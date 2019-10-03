Папирус пережил извержение Везувия, но развернуть его невозможно. Но ученые кое-что придумали

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Вот как выглядят свитки, пережившие извержение вулкана Везувий

Американские ученые заявили о том, что при помощи новой рентгеновской технологии смогут прочитать древние свитки, сохранившиеся после извержения Везувия в 79 году нашей эры.

Мощнейшее извержение вулкана Везувий, произошедшее в I веке, полностью разрушило римские города Помпеи, Геркуланум и Стабии и похоронило под пеплом не только жителей этих городов, но и прекрасную библиотеку. В ней хранились свитки из папируса, которые впоследствии удалось найти археологам.

Эти свитки сильно обуглились под воздействием горячего пепла и газа, но на них заметен едва различимый текст. Однако если попытаться развернуть папирус, он рассыплется.

Благодаря инновационному подходу, сочетающему использование искусственного интеллекта и высокоэнергетического рентгеновского излучения, у ученых появилась надежда прочитать, что написано в свитках.

"Несмотря на то, что вы и сейчас можете увидеть, что написано на папирусе, чтобы развернуть его, нужно, чтобы он был гибким и эластичным, а это не так", - объясняет профессор Брент Силс, профессор кафедры информатики Университета Кентукки, который руководит исследованием.

Два неразвернутых свитка, которые предстоит исследовать, принадлежат Французскому институту в Париже и являются частью удивительной коллекции из примерно 1800 свитков, которые были обнаружены в 1752 году при раскопках Геркуланума. Эти свитки в совокупности представляют собой единственную сохранившуюся до наших дней древнюю библиотеку. Большая часть документов хранится в музее Неаполя.

Считается, что вилла, на территории которой они были найдены, принадлежала тестю Юлия Цезаря, римского императора, который был убит в 44 году до нашей эры.

За прошедшие годы специалисты пытались различными способами развернуть около половины свитков. Некоторые из них в результате были уничтожены, а сам процесс развертывания приводит к выцветанию чернил.

Силс и его команда ранее применили высокоэнергетическое рентгеновское излучение, чтобы прочитать текст с пергамента на древнееврейском языке, которому около 1700 лет. Он был найден в священном ковчеге синагоги в Эн-Геди в Израиле и содержит текст из библейской книги Левит.

Свиток из Эн-Геди написан чернилами на металлической основе, которые обнаруживаются в рентгеновских лучах. Свитки же Геркуланума предположительно написаны чернилами на основе древесного угля или сажи, то есть по химическому составу они мало отличаются от папируса и рентгеновское излучение ничего не выявит.

Чернила также содержат свинец, но профессор Силс считает, что его количество окажется недостаточным для прочтения при помощи рентгеновского излучения - в итоге команда ученых разработала новую технологию для изучения текста свитков. Она включает в себя использование высокоэнергетического рентгеновского излучения и искусственного интеллекта (машинного обучения).

Компьютеру показывают фрагменты свитков с надписями, видными невооруженным глазом. Таким образом вырабатывается алгоритм машинного обучения. Впоследствии компьютер сможет выявлять и изучать разницу между пустыми и заполненными текстом участками папируса при рентгеновском сканировании, в частности будет определять различия в структуре волокон папируса. В дальнейшем эта технология может быть использована для расшифровки текста непрочитанных свитков.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Фрагмент свитка с текстом

По словам Силса, прочитанное на свитках позволяет предположить, что на них могут быть записаны принципы философского учения Эпикура (эпикурейства), которое с начала 1 века до нашей эры распространилось на Рим.

Но свитки могут содержать также латинский текст, это предположение основано на том, что в классических римских библиотеках были и греческая, и латинская секция. Только очень небольшая часть свитков из Геркуланума написана на латыни, но возможно их большая часть из латинской секции до сих пор не раскопана археологами.

С этим мнением согласен и папиролог из университета Оксфорда доктор Дирк Оббинк, который принимает участие в исследовании.

"Только в прошлом году среди папирусов Геркуланума было обнаружено новое произведение Сенеки Старшего, можно только предполагать, какие еще открытия сулит нам дальнейшая расшифровка", - цитирует ученого Guardian.

Оббинк надеется, что свитки могут содержать и утраченные произведения, например стихи Сапфо или трактат Марка Антония, написанный им о своем собственном пьянстве.