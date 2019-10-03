В Австралии полицейский бросал камни в вомбата. Полиция расследует этот инцидент
Полиция Южной Австралии начала расследование по факту публикации в соцсетях видеозаписи, на которой полицейский забрасывает вомбата камнями и, возможно, убивает это сумчатое животное.
Видео было опубликовано в "Фейсбуке". На нем человек без рубашки и без брюк несколько раз бросает камни в животное, которое пытается убежать.
На съемке видно, что несколько камней попали вомбату в голову и после этого он перестал двигаться.
Комиссар полиции Грант Стивенс назвал действия на видео "совершенно отвратительными".
Он подтвердил, что человек на видео является сотрудником полиции.
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"Я хочу заверить всех, что действия человека на видео не соответствуют тем ценностям и поведению, которых я ожидаю от своих сотрудников", - сказал Стивенс.
Человек на видео смеется и показывает на камеру поднятые вверх большие пальцы.
Организация Wombat Awareness Organization, которая поделилась отснятым материалом, открыла сбор подписей к петиции на сайте change.org, призывающей усилить охрану австралийских животных и "привлечь виновного к ответственности".
Петиция собрала более 55 тыс. подписей за 11 часов.