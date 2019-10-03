В Австралии полицейский бросал камни в вомбата. Полиция расследует этот инцидент

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Вомбат в Австралии является одним из национальных символов

Полиция Южной Австралии начала расследование по факту публикации в соцсетях видеозаписи, на которой полицейский забрасывает вомбата камнями и, возможно, убивает это сумчатое животное.

Видео было опубликовано в "Фейсбуке". На нем человек без рубашки и без брюк несколько раз бросает камни в животное, которое пытается убежать.

На съемке видно, что несколько камней попали вомбату в голову и после этого он перестал двигаться.

Комиссар полиции Грант Стивенс назвал действия на видео "совершенно отвратительными".

Он подтвердил, что человек на видео является сотрудником полиции.

"Я хочу заверить всех, что действия человека на видео не соответствуют тем ценностям и поведению, которых я ожидаю от своих сотрудников", - сказал Стивенс.

Правообладатель иллюстрации Facebook: Wombat Awareness Organization

Человек на видео смеется и показывает на камеру поднятые вверх большие пальцы.

Организация Wombat Awareness Organization, которая поделилась отснятым материалом, открыла сбор подписей к петиции на сайте change.org, призывающей усилить охрану австралийских животных и "привлечь виновного к ответственности".

Петиция собрала более 55 тыс. подписей за 11 часов.